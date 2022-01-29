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Кінець ери доступних продуктів: що подорожчає найбільше у 2022 році

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 січня, 08:40
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Разом з експертом розповідаємо, до подорожчання яких продуктів варто готуватись українцям цього року
Що злетить у ціні найсильніше
Що злетить у ціні найсильніше / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

До кінця цього року інфляція в Україні складе 7,7%, а це означає подорожчання усіх товарів та послуг в країні.

Про такий рівень інфляції свідчать оновлені прогнози Національного банку України за січень.

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"Сьогодні" поспілкувались з членом Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзиним та дізнались, якою насправді може бути інфляція та які продукти подорожчають найперше.

На думку експерта, інфляція буде набагато глибшою і складе щонайменше 10,5% і то, лише в тому випадку, якщо ситуація з російською агресією на кордонах стабілізується найближчим часом.

У зв’язку з цим, дорожчатиме все, однак деякі продукти все ж таки вийдуть в лідери зі збільшення ціни.

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"По моїх оцінках, не мало бути такого курсу гривні до долара і це вже особливості сьогоднішнього момента. Геополітика втрутилась в економіку і змінює всі прогнози. Ми маємо розуміти, чим вище буде курс долара, тим глибше буде інфляція в країні", – каже Пендзин.

Які продукти подорожчають найбільше?

Долар росте, росте ціна на газ і безпрецедентно підскочила нафта, в цих умовах росте ціна на будь-яке транспортування та роботу підприємств.

На думку експерта, всі ціни зростатимуть найближчим часом і питання лише в тому – швидше чи повільніше.

Через високі ціни на енергоносії здорожчають овочі та хліб. Також найбільше дорожчатимуть усі дешеві популярні продукти харчування.

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Чому? Оскільки в умовах такої інфляції люди здебільшого звертатимуть на дешеві аналоги, аніж на дорогі делікатеси. Так трапилось у 2021 році, коли найбільше подорожчали дешеві олія, яйця, курятина.

"Якщо ми подивимось, дорогі продукти подорожчали мало, оскільки з них українці "тікали" у більш дешеві, які подорожчали більше. Ця тенденція збережеться і цьогоріч, тому що люди будуть відмовлятися від дорогих продуктів і створюватимуть додатковий попит на дешеві", – каже експерт.

Запровадження продуктових талонів

З огляду на швидке подорожчання енергоносіїв влада задумується над впровадженням продуктових талонів, які отримуватимуть соціально-незахищені верстви населення.

На думку уряду, це допоможе стабілізувати економічну ситуацію і запустити так звану "субсидію" на їжу хочуть через застосунок "Дія".

Серед переваг системи – захист соціально-незахищених верств населення від скрутного становища, а от серед недоліків – дороговизна програми. Також варто звернути увагу на те, що самі ті люди, які потребують продуктових талонів, зачасту не мають смартфонів та застосунку "Дія".

"Сьогодні" також писали, як ця система діє в інших країнах та розповідали, що ще може подорожчати у 2022 році.

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