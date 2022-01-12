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Японська компанія запускає в Австралії виробництво "зеленого водню": хто отримає енергію

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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12 січня, 16:16
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Палау збирається досягти мети з виробництва відновлюваної енергії на 45% до 2025 року
Запустять цей проект найближчим часом, а триватиме він до березня 2024 року
Запустять цей проект найближчим часом, а триватиме він до березня 2024 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Японський торговий дім Sojitz Corp разом з австралійською електростанцією CS Energy Ltd та японською Nippon Engineering Consultants Co Ltd збираються із сонячної електроенергії виробляти "зелений водень".

Про це повідомляє Reuters.

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Вироблятимуть водень в Австралії. Пізніше паливо транспортують на острови Тихого океану – на Палау. Фінансує проєкт міністерство довкілля Японії.

Керувати проєктом та підтримувати встановлення обладнання буде Sojitz. Постачанням "зеленого водню" займеться CS Energy. У свою чергу, Nippon Engineering вивчить попит і економічну доцільність морського транспорту для "зеленого водню".

Запустять цей проєкт найближчим часом, а триватиме він до березня 2024 року. Представник компанії Sojitz заявив, що за рахунок того, що в Австралії високий рівень радіації – вдасться за низькою ціною транспортувати водень.

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Зазначимо, що Палау взяло на себе зобов'язання досягти мети з виробництва відновлюваної енергії на 45% до 2025 року. Це незважаючи на те, що республіка дуже залежить від викопного палива для виробництва енергії.

"Ми хочемо застосувати результат до інших острівних країн Тихого океану в майбутньому", – сказав представник.

Водень у процесі "зеленого переходу"

Прибічники водневої енергетики вважають, що водень, який при спалюванні виділяє лише воду, можна використовувати у різних сферах:

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  • як заміну палива у промислових процесах (наприклад, при виробництві сталі та цементу):
  • у автомобілях замість бензину;
  • для опалення будинків;
  • як чиста енергія для інших комунальних послуг, коли сонячна та вітрова енергія недоступні (водень можна зберігати і спалювати для генерування електрики при необхідності).

Зелений водень найбільш ефективний на шляху декарбонізації. Його одержують за допомогою відновлюваних джерел енергії (ВІЕ), головним чином при електролізі води. Проте частка такого водню поки що невелика, 78% цього палива досі виробляється за допомогою переробки газу та нафти, що не відповідає всім вимогам "зеленого переходу".

Раніше ми повідомляли, що у 2020 році в рамках Європейської зеленої угоди ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитись від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у Південній Кореї виявили спосіб перетворення аміаку на "зелений водень".

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