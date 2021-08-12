Вчені навчилися перетворювати аміак на зелений водень

Дослідники представили технологію, яка дозволяє виробляти водень із аміаку з мінімальним використанням електрики

Зелений водень можна отримувати з аміаку / Фото: JENS SCHLUETER/AFP via Getty Images, Pivot Bio/Handout via REUTERS

Корейські дослідники зі Школи енергетики та хімічної інженерії UNIST оголосили про прорив в технології, яка перетворює рідкий аміак в екологічно чистий водень. Результати цієї групи вчених вже привернули увагу восьми дослідницьких співтовариств по всьому світу.

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Вченим вдалося отримати екологічно чистий водень у великих кількостях з чистотою майже 100% шляхом розкладання рідкого аміаку, пише Hightech.

Такий метод споживає в три рази менше енергії, ніж водень, отриманий за допомогою електролізу води.

Навіщо робити водень з аміаку

Аміак став привабливим потенційним носієм водню завдяки надзвичайно високою енергетичною щільністю. Крім того, аміак відносно легко зберігати в великих обсягах.

Електроліз аміаку для отримання азоту і водню теоретично вимагає зовнішнього напруги всього 0,06 В, що набагато менше ніж кількість енергії, необхідне для електролізу води (1,23 В).

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Прихильники водневої енергетики вважають, що водень, який при спалюванні виділяє тільки воду, можна використовувати в різних сферах:

як заміну палива в промислових процесах (наприклад, при виробництві сталі і цементу):

в автомобілях замість бензину;

для опалення будинків;

в якості чистої енергії для інших комунальних послуг, коли сонячна і вітрова енергія недоступні (водень можна зберігати і спалювати для генерування електрики в міру необхідності).

Нагадаємо, в 2020 році в рамках Європейського зеленого угоди ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

Також повідомлялося, що Нідерланди задумали створити в Європі унікальну біржу водню.

А в Фінляндії вже почали випробування двигуна на 100%-му водні.

Як виглядає перший в світі підвісний поїзд зі скляною підлогою, який працює на зеленої енергії, дізнавайтеся з відеосюжету: