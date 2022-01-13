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Крупнейший экспортер Европы: какие перспективы в производстве зеленого водорода таятся в Украине

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 14:10
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В строительство одного такого завода необходимо инвестировать 20-30 млн долларов
Экономически целесообразнее строить завод там, где уже есть солнечные или ветряные электростанции
Экономически целесообразнее строить завод там, где уже есть солнечные или ветряные электростанции / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все больше растет интерес к рынку "зеленого" водорода. Увеличение в несколько раз стоимости газа на рынке способствует поиску альтернативных источников энергии.

Директор Бюро инвестиционных программ Александр Бондаренко рассказал Mind о перспективах Украины.

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Поскольку Германия к 2030 году планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии, то уже постепенно закрывает угольные шахты. А к 2050 году страна планирует полностью перейти на "зеленый" водород во всех всех сферах производства и домохозяйствах. У Германии недостаточно ресурсов, для строительства таких заводов и она выбрала страны-партнеры, среди которых и Украина.

"Для украинских предпринимателей, прежде всего, конечно, тех, кто работает в сфере альтернативной энергетики, это возможность получить до 50% грантового финансирования от властей Германии на строительство завода по производству "зеленого" водорода", – объяснил Бондаренко.

В строительство такого завода необходимо инвестировать 20-30 млн долларов. Это включает в себя технологию гидролиза, производственную площадку, строительство ветрогенераторов и коммуникаций.

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Кроме того, для производства "зеленого" водорода важно наличие источника дешевой энергии (зеленой или ветряной). И экономически целесообразнее его строить там, где уже есть солнечные или ветряные электростанции.

"Украина сможет стать одним из основных экспортеров "зеленого" водорода и полноправным игроком на европейском рынке, если к 2030 году построит хотя бы 30–40 средних заводов. Поскольку в стратегии Германии перехода на "зеленый" водород Украина до 2030 года должна экспортировать до 1,5–2 ГВт "зеленого" водорода, тогда как один завод может производить в среднем около 30–40 МВт", - считает эксперт.

По его мнению, чтобы успеть занять свое место на рынке, заинтересованным инвесторам придется уже в 2023 году начать строить свои заводы.

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Что необходимо решить?

Прежде чем начать производство "зеленого" водорода необходимо на государственном уровне решить несколько основных вопросов. А именно:

  • Изменить законы о электроэнергетике. В первую очередь, в них необходимо ввести понятие "зеленого" водорода. Поскольку сейчас этот вид энергии нигде и никак не прописан. Также, нужно будет доработать еще ряд других подзаконных нормативных актов.
  • Решить, как транспортировать водород. Поскольку система трубопроводов ГТС, не сможет полностью обеспечить безопасную и качественную транспортировку без дорогостоящего капитального ремонта. А строительство новой транспортной системы к границе с ЕС может стоить около 1,5–2 млрд долларов.
  • Властям стоит разработать систему льгот и стимулирования для потенциальных инвесторов, которые сейчас берут на себя все риски. Но, для тех, кто планирует инвестировать в строительство заводов по производству "зеленого" водорода необходимы экономические стимулы. Например, выделение земли под предприятие по минимальной арендной ставке или освобождение на какой-то срок от налогов.

Водород в процессе "зеленого перехода"

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

  • как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):
  • в автомобилях вместо бензина;
  • для отопления домов;
  • в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

Ранее мы сообщали, что японский торговый дом Sojitz Corp вместе с австралийской электростанцией CS Energy Ltd и японской Nippon Engineering Consultants Co Ltd собираются из солнечной электроэнергии производить "зеленый водород".

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

водородgreenenergy
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