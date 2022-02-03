Поможет Украине с транзитом: Европа признала газ практически зеленой технологией

Рассказываем, что такое таксономия и как изменения в европейском законодательстве могут помочь Украине

Чего ждать Украине после изменений законодательства / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия решила отнести атомную и газовую энергетику к зеленым технологиям так называемой "таксономии".

Об этом сообщает Deutsche Welle и объясняет что это может означать для Украины.

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Соответствующий акт вступит в силу не ранее чем через четыре месяца, однако его могут заблокировать Совет ЕС или Европарламент.

Что такое таксономия?

Несмотря на то, что переход к альтернативным источникам энергии является одним из главных приоритетов развития ЕС, в 2020 году было введено понятие "таксономия".

Оно означает систему классификаций, определяющую, какие виды экономической деятельности считаются устоявшимися с точки зрения воздействия на окружающую среду.

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Список этих видов был представлен в 2021 году и вошли солнечная, ветровая и гидроэнергетика.

Почему туда добавили газ и атом?

Газ и атомная энергетика не зелены в полном смысле и Еврокомиссия отнесла их к переходным технологиям, которые должны помочь на пути к полной климатической нейтральности.

Таксономия устанавливает порог допустимых выбросов парниковых газов и если производство электроэнергии не пересекает его. оно считается постоянным.

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Атомные электростанции полностью подходят под это условие, однако представляет большую угрозу из-за ужасных последствий возможной катастрофы.

Поэтому Еврокомиссия выдвинула ряд дополнительных требований к АЭС чтобы они могли считаться устойчивыми.

А вот с природным газом все сложнее, так как средние выбросы таких предприятий значительно превышают установленный порог в 100 г CO2 на кВт/ч.

Для ТЭС сделали исключения, но только в том случае, если они заменят установки, работающие на угле или других устаревших энергоносителях.

Зачем это Украине

Для Украины это очень позитивный поворот, поскольку может означать большие объемы транзита российского газа . Хотя Киев не обязан перенимать эту часть законодательства, таксономия может помочь привлечь дополнительные инвестиции

Украина получила 73 млн евро

Украина получила от Дании большую сумму средств на развитие проектов в сфере зеленой энергетики и устойчивого развития страны.

Пока неизвестно, куда потратят деньги, но датское правительство уже решило, что Украина будет их ключевым партнером в рамках следующей фазы программы европейского соседства DANEP.

Дания также разработает для Украины рекомендации по развитию возобновляемой энергетики в дальнейшем.

"Сегодня" также писали, какой план развития зеленой энергетики есть у Украины и рассказывали, как мы можем стать главным водородным хабом Европы.