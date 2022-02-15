Поставки российского газа через Украину будут даже после 2024 года — Путин

Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024. Главное — чтобы был спрос и рентабельность.
Об этом президент РФ заявил после переговоров с Шольцем.
Дополняется...
Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024. Главное — чтобы был спрос и рентабельность.
Об этом президент РФ заявил после переговоров с Шольцем.
Дополняется...
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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.
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