Назад дороги немає? Як Україна вплинула на капітуляцію російського ринку

Розповідаємо, що спричинило падіння акцій російських компаній

Російські акції рекордно падають / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 21 лютого, російський ринок капітулював через загострення ситуації на Сході України.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній.

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За словами експерта, визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" різко підвищило ймовірність військового конфлікту України і Росії. Як наслідок — важкі санкції, що відріжуть Росію від глобальної фінансової системи.

На цьому тлі триває екстремальний розпродаж, акції в Росії, особливо в тих компаніях, які можуть першими опинитися під санкціями. Зокрема, це:

банки;

компанії технологічного сектора;

компанії озброєнь.

Позній стверджує, що акціям і рублю важко знайти точку опори без змін в геополітичній риториці. Тож цілком ймовірно, що найближчим часом імпульси затишшя на ринку будуть перемежовуватись з новими сильними розпродажами, що вестимуть акції все нижче і нижче.

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Що відбувається на ринку сировини?

Своєю чергою як стверджує експерт, поки "Сбербанк" втрачає 5% 22 лютого, то "Газпром" відскакує на 4.6%. Пояснюється це тим, що сировинні компанії поки не опинилися в першому колі санкцій.

Натомість ціни на еталонну нафту Brent, що з 1971 року є основою для ціноутворення близько 40% всіх світових сортів нафти, зокрема, російської нафти Urals, бʼють рекорди. Так, 22 лютого торги відкрилися на рівні 94,28 дол. за барель, а їх максимум сягнув 99,39, що є рекордом з вересня 2014 року.

Про це свідчать дані біржі Yahoo. Finance.

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Станом на 11:41 за київським часом ціна на нафту дорівнювала 99,01 дол. за барель.

Динаміка цін на нафту протягом року / Фото: Yahoo.Finance

Лідери падіння серед російських компаній

Після заяв Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР" акції російських компаній почали різко падати.

Серед лідерів опинилися:

Белуга Ао (MCX:BELU) – ціна 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;

ПИКао (MCX:PIKK) – ціна 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;

СРао (MCX:LSRG) – ціна 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;

МРСКЦентр – ціна 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;

М.відео (MCX:MVID) – ціна 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР". Путін назвав це рішення "давно назрілим".

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