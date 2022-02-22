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Назад дороги немає? Як Україна вплинула на капітуляцію російського ринку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 лютого, 12:04
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Розповідаємо, що спричинило падіння акцій російських компаній
Російські акції рекордно падають
Російські акції рекордно падають / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 21 лютого, російський ринок капітулював через загострення ситуації на Сході України.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній.

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За словами експерта, визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" різко підвищило ймовірність військового конфлікту України і Росії. Як наслідок — важкі санкції, що відріжуть Росію від глобальної фінансової системи.

На цьому тлі триває екстремальний розпродаж, акції в Росії, особливо в тих компаніях, які можуть першими опинитися під санкціями. Зокрема, це:

  • банки;
  • компанії технологічного сектора;
  • компанії озброєнь.

Позній стверджує, що акціям і рублю важко знайти точку опори без змін в геополітичній риториці. Тож цілком ймовірно, що найближчим часом імпульси затишшя на ринку будуть перемежовуватись з новими сильними розпродажами, що вестимуть акції все нижче і нижче.

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Що відбувається на ринку сировини?

Своєю чергою як стверджує експерт, поки "Сбербанк" втрачає 5% 22 лютого, то "Газпром" відскакує на 4.6%. Пояснюється це тим, що сировинні компанії поки не опинилися в першому колі санкцій.

Натомість ціни на еталонну нафту Brent, що з 1971 року є основою для ціноутворення близько 40% всіх світових сортів нафти, зокрема, російської нафти Urals, бʼють рекорди. Так, 22 лютого торги відкрилися на рівні 94,28 дол. за барель, а їх максимум сягнув 99,39, що є рекордом з вересня 2014 року.

Про це свідчать дані біржі Yahoo. Finance.

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Станом на 11:41 за київським часом ціна на нафту дорівнювала 99,01 дол. за барель.

Динаміка цін на нафту протягом року
Динаміка цін на нафту протягом року / Фото: Yahoo.Finance

Лідери падіння серед російських компаній

Після заяв Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР" акції російських компаній почали різко падати.

Серед лідерів опинилися:

  • Белуга Ао (MCX:BELU) – ціна 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;
  • ПИКао (MCX:PIKK) – ціна 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;
  • СРао (MCX:LSRG) – ціна 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;
  • МРСКЦентр – ціна 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;
  • М.відео (MCX:MVID) – ціна 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР". Путін назвав це рішення "давно назрілим".

Раніше ми писали, чому гривня "збожеволіла", та що відбувається на ринку.

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