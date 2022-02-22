Курс на біржі "збожеволів": що відбувається з гривнею після заяви Путіна

Розповідаємо, як визнання Путіним незалежності псевдореспублік вдарило по курсу української гривні

Гривня обвалилася нижче за 29 грн/дол / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс гривні різко обвалився на тлі визнання Росією незалежності псевдореспублік "ЛДНР", які є окупованою частиною території України.

Про це свідчать дані торгів на фінансовому майданчику Investing.com.

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Станом на 10 ранку 22 лютого курс гривні досяг 29 грн/дол, а потім трохи опустився, до 28,9 грн/дол. Падіння гривні розпочалося вранці 22 лютого, за кілька годин долар підскочив на 1,19%.

Торги на електронній біржі / Фото: Investing.com

Проте визнання фейкових республік, яке засудило все світове співтовариство, завдало удару і по російській економіці.

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За даними агентства Bloomberg, після цього рубль став найнестабільнішою валютою у світі. Російська валюта та фондові ринки стрімко впали. Рубль 21 лютого досяг позначки 80 руб/дол, а до євро взагалі обвалився до 90 руб.

Падіння російських акцій

Акції російських компаній на тлі загострення на Донбасі стрімко летять вниз, лише за 21 лютого індекс Мосбіржі впав нижче 3200 пунктів, а індекс РТС опустився нижче за позначку 1200 пунктів.

Як розповів директор британської інвестиційної компанії Brooks Macdonald Едвард Парк, зараз інвесторам неймовірно важко оцінити геополітичний ризик, і цей тиждень буде невизначеним.

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"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі широкомасштабного вторгнення РФ і розповідали, як біржова паніка штучно піднімає курс долара.