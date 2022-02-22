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Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через визнання Путіним "ЛДНР"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 лютого, 13:10
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Розповідаємо, чи може бути запущено "Північний потік-2" без сертифікації і хто її зупинив
Рішення Путіна призвело до зупинки сертифікації турбопроводу
Рішення Путіна призвело до зупинки сертифікації турбопроводу / Фото: Nord Stream 2, Колаж: Сьогодні

Сертифікація російского газопроводу "Північний потік-2" буде зупинена через визнання Путіним незалежності псевдореспублік "ЛДНР".

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає "Інтерфакс-Україна".

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За словами Шольца, він уже доручив Мінекономіки звернутися до німецького регулятора та заявив, що це "необхідний крок".

"Сьогодні я попросив федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік 2" не може бути запущений", – сказав Шольц.

На питання про те, що Німеччина залежна від російського газу Шольц відповів, що ФРН збирається диверсифікувати імпорт газу спільно з іншими європейськими країнами і працювати над розвитком відновлюваних джерел енергії.

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Також канцлер заявив, що санкції проти Росії у відповідь на визнання самопроголошених квазі-республік "ЛДНР" будуть ухвалені протягом 22 лютого.

Доповнюється....

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