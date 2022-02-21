"Газпром" ніхто не чекає? Як ставляться до "Північного потоку-2" у Європі

Розповідаємо, чи змінилася думка Європейської комісії щодо "Північного потоку-2"

У Єврокомісії не змінили думки про "Північний потік-2" / Фото: Getty Images, Nord Stream 2, Колаж: Сьогодні

Представники Єврокомісії вважають, що російський газопровід "Північний потік-2" не є проектом загальноєвропейського інтересу.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. інтерв'ю El Confidencial.

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За словами єврокомісара, "Північний потік-2" не сприяє диверсифікації постачання газу і думка Єврокомісії на його рахунок не змінилася.

"Думка комісії щодо "Північного потоку-2" не змінилася. Це не проект загальноєвропейського інтересу, і він не сприяє диверсифікації наших поставок газу. Хоча це новий трубопровід, це не новий постачальник ("Газпром", – ред.)", – сказала Сімсон.

Сімсон вкотре наголосила, що роль Єврокомісії полягає у тому, щоб газопровід функціонував виключно відповідно до ключових принципів європейського та міжнародного енергетичного права.

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"Північний потік-2" повинен буде дотримуватися правила поділу постачання та має надати доступ третім сторонам, а також гарантувати недискримінаційні тарифи та адекватний регулюючий нагляд.

"На даний момент процес сертифікації знаходиться в руках регулятора Німеччини. Процедура призупинена. Після того, як рішення про сертифікацію буде ухвалено, воно буде представлено Єврокомісії для нашої думки", – розповіла Сімсон.

Призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

16 листопада 2021 року німецький регулятор призупинив процес сертифікації трубопроводу, оскільки оператор "Північного потоку – 2" не мав відповідної законам ФРН організаційної форми.

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Після цього, 27 січня 2022 року "Газпром" повідомив про створення дочірньої компанії в Німеччині, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу.

Як заявив співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, без створення цієї компанії сертифікація була б неможливою.

"Сьогодні" також писали, що Україну офіційно запросили взяти участь у процесі сертифікації, та розповідали, кому може бути вигідним "Північний потік-2".