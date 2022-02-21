"Газпром" никто не ждет? Как относятся к "Северному потоку-2" в Европе

Рассказываем, изменилось ли мнение Европейской комиссии относительно "Северного потока-2"

В Еврокомиссии не изменили мнения о "Северном потоке-2" / Фото: Getty Images, Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня

Представители Еврокомиссии считают, что российский газопровод "Северный поток-2" не является проектом общеевропейского интереса.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью El Confidencial.

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По словам еврокомиссара, "Северный поток-2" не способствует диверсификации поставок газа и мнение Еврокомиссии на его счет не изменилось.

"Мнение комиссии касательно "Северного потока-2" не изменилось. Это не проект общеевропейского интереса, и он не способствует диверсификации наших поставок газа. Хотя это новый трубопровод, это не новый поставщик ( "Газпром", – ред)", – сказала Симсон.

Симсон в который раз отметила, что роль Еврокомиссии заключается в том, чтобы газопровод функционировал исключительно в соответствии с ключевыми принципами европейского и международного энергетического права.

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"Северный поток-2" должен будет соблюдать правила разделения поставок и предоставить доступ третьим сторонам, а также гарантировать недискриминационные тарифы и адекватный регулирующий надзор.

"На данный момент процесс сертификации находится в руках регулятора Германии. Процедура приостановлена. После того, как решение о сертификации будет принято, оно будет представлено Еврокомиссии для нашего мнения", – рассказала Симсон.

Приостановка сертификации "Северного потока-2"

16 ноября 2021 года немецкий регулятор приостановил процесс сертификации трубопровода, поскольку у оператора "Северного потока – 2" не было соответствующей законам ФРГ организационной формы.

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После этого, 27 января 2022 года "Газпром" сообщил о создании дочерней компании в Германии, которая будет управлять немецкой частью газопровода.

Как заявил сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, без создания этой компании сертификация была бы невозможной.

"Сегодня" также писали, что Украину официально пригласили участвовать в процессе сертификации, и рассказывали, кому может быть выгодным "Северный поток-2".