Украину пригласят в процесс сертификации "Северного потока — 2"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации российского газопровода "Северный поток — 2". Это произойдет, когда Еврокомиссия будет рассматривать вопросы сертификации газопровода.
Об этом Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил во время брифинга.
Что сказал Галущенко?
"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", — заявил министр энергетики.
Опасность "Северного потока – 2"
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок давно выступает против кремлевского проекта и называет его опасным.
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По ее словам, приоритетом для всех дальнейших действий и переговоров в этой области должна оставаться безопасность суверенитета Украины.
В то же время другие немецкие политики в основном выступают за пуск "Северного потока – 2" и отвергают обвинения в том, что проект политизирован и опасен.