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Украину пригласят в процесс сертификации "Северного потока — 2"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 января, 23:35
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Это произойдет, когда Европейская Комиссия будет рассматривать вопрос о сертификации газопровода
По словам министра энергетики Германа Галущенко, решение о привлечении Украины уже принято/Коллаж: "Сегодня"
По словам министра энергетики Германа Галущенко, решение о привлечении Украины уже принято/Коллаж: "Сегодня"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации российского газопровода "Северный поток — 2". Это произойдет, когда Еврокомиссия будет рассматривать вопросы сертификации газопровода.

Об этом Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил во время брифинга.

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Что сказал Галущенко?

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", — заявил министр энергетики.

Опасность "Северного потока – 2"

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок давно выступает против кремлевского проекта и называет его опасным.

По ее словам, приоритетом для всех дальнейших действий и переговоров в этой области должна оставаться безопасность суверенитета Украины.

В то же время другие немецкие политики в основном выступают за пуск "Северного потока – 2" и отвергают обвинения в том, что проект политизирован и опасен.

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