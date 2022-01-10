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Почему притормозили сертификацию "Северного потока – 2"? В Германии назвали истинную причину

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 15:13
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Глава МИД Германии высказалась о геополитичности российского трубопровода
Почему на самом деле приостановили сертификацию "Северного потока-2"
Почему на самом деле приостановили сертификацию "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2" приостановили из-за того, что проект не отвечает требованиям Евросоюза, а вопрос о пуске носит геополитический характер.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa.

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По словам Бербок, правительство ФРГ прописало в коалиционном соглашении условие о том, что все энергетические проекты в Германии должны отвечать европейским требованиям, в том числе и этот трубопровод.

"В данный момент это не так, поэтому процесс сертификации прекращен", – заявила глава МИД.

Министр подчеркнула, что важно укреплять европейскую энергетическую независимость, а политическая ответственность состоит в том, чтобы каждый европеец мог позволить себе электричество и отопление независимо от уровня доходов.

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Опасность "Северного потока – 2"

Анналена Бербок давно выступает против кремлевского проекта и называет его опасным.

По ее словам, приоритетом для всех дальнейших действий и переговоров в этой области должна оставаться безопасность суверенитета Украины.

В то же время другие немецкие политики в основном выступают за пуск "Северного потока – 2" и отвергают обвинения в том, что проект политизирован и опасен.

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"Сегодня" раньше разбирались, кому может быть выгоден запуск трубопровода и как "Северный поток – 2" влияет на газовый кризис в Европе.

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