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Чому пригальмували сертифікацію "Північного потоку – 2"? У Німеччині назвали справжню причину

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 січня, 15:13
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Глава МЗС Німеччини висловилася про геополітичність російського трубопроводу
Чому насправді призупинили сертифікацію "Північного потоку-2"
Чому насправді призупинили сертифікацію "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сертифікацію російського газогону "Північний потік – 2" зупинили через те, що проєкт не відповідає вимогам Євросоюзу, а питання про пуск має геополітичний характер.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю італійській газеті La Stampa.

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За словами Бербок, уряд ФРН прописав у коаліційній угоді умову про те, що всі енергетичні проєкти в Німеччині мають відповідати європейським вимогам, зокрема і цей трубопровід.

"Наразі це не так, тому процес сертифікації припинено", – заявила глава МЗС.

Міністр наголосила, що важливо зміцнювати європейську енергетичну незалежність, а політична відповідальність полягає в тому, щоб кожен європеєць міг дозволити собі електрику та опалення, незалежно від рівня доходів.

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Небезпека "Північного потоку – 2"

Анналена Бербок давно виступає проти кремлівського проєкту і називає його небезпечним.

За її словами, пріоритетом для усіх подальших дій та переговорів у цій царині має залишатись безпека суверенітету України.

Натомість інші німецькі політики здебільшого виступають за пуск "Північного потоку – 2" і відкидають звинувачення у тому, що цей проєкт є політизованим і небезпечним.

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"Сьогодні" раніше з'ясовували, кому може бути вигідний запуск трубопроводу та як "Північний потік – 2" впливає на газову кризу в Європі.

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