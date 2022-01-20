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Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку — 2"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 січня, 23:35
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Це станеться, коли Європейська Комісія розглядатиме питання щодо сертифікації газопроводу
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рішення щодо залучення України вже прийнято/Колаж: "Сьогодні"
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рішення щодо залучення України вже прийнято/Колаж: "Сьогодні"

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна буде запрошена для сертифікації російського газопроводу "Північний потік — 2". Це відбудеться, коли Єврокомісія розглядатиме питання сертифікації газопроводу.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив під час брифінгу.

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Що сказав Галущенко?

"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Єврокомісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", — заявив міністр енергетики.

Небезпека "Північного потоку – 2"

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок давно виступає проти кремлівського проєкту і називає його небезпечним.

За її словами, пріоритетом для усіх подальших дій та переговорів у цій царині має залишатись безпека суверенітету України.

Натомість інші німецькі політики здебільшого виступають за пуск "Північного потоку – 2" і відкидають звинувачення у тому, що цей проєкт є політизованим і небезпечним.

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