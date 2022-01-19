Усі щось удають: на кого сподіватися Україні в боротьбі з "Північним потоком – 2"

Разом з експертом з'ясовуємо, чому Європі вигідний "Північний потік – 2" і яку позицію займають США

Чи зупинять "Північний потік-2" у разі військового вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця цього року, щонайменше до жовтня, російський газогін "Північний потік – 2" не буде запущений в роботу.

Таку думку висловила радниця голови правління "Нафтогазу" Світлана Заліщук в інтерв’ю "Європейській правді".

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Однак Заліщук визнала, що позиція США щодо газогону пом’якшилась, хоча Україна очікувала більшої підтримки.

Йдеться про новий пакет санкцій проти "Північного потоку – 2", який так і не було ухвалено.

Незважаючи на це, і США, і Німеччина постійно заявляють, що в разі широкомасштабного вторгнення РФ в Україну проєкт буде негайно заблоковано.

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Таку думку висловлювала і Анналена Бербок, новий міністр закордонних справ Німеччини, відома противниця цього трубопроводу.

Чи справді Україні варто сподіватись на підтримку Німеччини і Сполучених Штатів, "Сьогодні" запитали у фінансового аналітика Олексія Лупоносова.

"Сполучені Штати на сьогодні, на превеликий жаль, показали, що вони в першу чергу не зацікавлені у вирішенні цього конфлікту", – вважає Лупоносов.

На думку експерта, між європейськими та російськими елітами вже давно є певна домовленість про створення та запуск "Північного потоку – 2". Найімовірніше, наголошує аналітик, Європа незадоволена Україною через нестабільність та непередбачуваність.

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"Ситуація така: хай там що б нам не казали, але Європа в цьому зацікавлена, а Америка ставить політику в інший куток, оскільки продає газ в Китай і не збирається спонсорувати ні Україну, ні Європу",- розповідає Олексій Лупоносов.

У разі вторгнення "потік" зупинять?

До чого ж тоді розмови про негайну зупинку газогону в разі вторгнення РФ? Тут, переконаний експерт, все просто: жодного широкомасштабного вторгнення не буде, і всі це чудово розуміють.

"Байден намагається створити видимість того, що він своїми зусиллями стримує Росію, а Росія нікуди і не може сунутися, оскільки її військовий потенціал в кілька разів нижче за потенціал країн НАТО", – заявив аналітик.

Тобто такі заяви мають на меті для годиться удати підтримку і серйозну боротьбу з Росією, а насправді реальної загрози для "Північного потоку – 2" немає.

На думку експерта, Європі цікавіше співпрацювати з постійним диктатором, ніж із демократами, що постійно змінюються.

"Північний потік – 2" і ціни на газ

Як розповів Олексій Лупоносов, сам собою "Північний потік – 2" ніяк не може вплинути на біржові ціни на газ у Європі.

На думку експерта, набагато більший вплив у цьому мають Сполучені Штати, які, замість допомогти Україні та Євросоюзу, продали весь зріджений газ у Китай і не були зацікавлені у зниженні цін.

Протилежну думку має президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, який вважає, що Росія умисно не прокачує додаткові обсяги газу, хоча має таку змогу.

Це Путін робить, щоб натиснути на ЄС і сертифікувати "Північний потік – 2" поза європейськими правилами, вважає експерт.

Раніше ми писали, кому може бути насправді вигідний цей газопровід та яку умову Європейському Союзу висунув Путін для збільшення постачання газу.