"Северный поток-2" может прокачивать водку! США и Европа снова грозят остановкой трубопровода

Виктория Нуланд пошутила о возможных функциях трубопровода, а глава французского МИД напомнил России о санкциях

За что могут заблокировать "Северный поток-2" / Фото: Getty Images, Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня

Возможные санкции против России предполагают полную блокировку проекта "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает "Интерфакс".

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По его словам, возможный вооруженный конфликт между РФ и Украиной несет в себе высокие риски, и именно поэтому Европа и союзники готовят "санкции сдерживания".

Среди этих санкций и блокировка "Северного потока-2", заверил Жан-Ив Ле Дриан и добавил, что около 30%, потребляемых жителями Европы, идет транзитом через Украину.

В то же время в США в шутку предложили прокачивать через "Северный поток-2" водку или масло. Об этом на брифинге сказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Дипломат также подтвердила, что в случае агрессии РФ газопровод немедленно будет заблокирован.

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"Если бы они решили включить его прямо сейчас, он бы качал газ, или оливковое масло, или водку, или еще что-нибудь", – пошутила Нуланд.

По мнению главы французского МИД, новый конфликт создаст большие риски для энергетики.

"Известно, что санкции сдерживания, которые будут финансовыми и экономическими, являются мощными, массивными, и Россию ожидают все последствия", – рассказал Ле Дриан.

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Однако в вопросе энергетики Европа должна действовать с помощью "смягчающих, предупредительных контрмер", считает дипломат.

Ранее о непременной блокировке "Северного потока-2" в случае новой агрессии РФ заявили в Госдепе США и МИД Германии.

Шаг навстречу сертификации

26 января российский "Газпром" зарегистрировал свою дочернюю компанию на территории Германии, она будет владеть той частью газопровода, которая пролегает через территориальные воды ФРГ.

Новая компания называется Gas for Europe GmbH и контролирует 54 километра трубы. По мнению сопредседателя Центра энергетических стратегий Дмитрия Марунича, это сделает приостановленную сертификацию "Северного потока-2" возможной.

Также эксперт считает, что "Газпром" может использовать это для того, чтобы обойти нормы европейского законодательства.

"Сегодня" также писали, что Украину официально пригласили участвовать в процессе сертификации, и рассказывали, кому может быть выгодным "Северный поток-2".