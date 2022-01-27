"Газпром" создал "дочку" для сертификации "Северного потока-2" – что это изменит

Вместе с экспертом рассказываем, как создание дочерней компании изменит процесс сертификации "Северного потока-2"

Зачем "Газпрому" дочерняя компания в ФРН / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская газотранспортная компания "Газпром" создала в Германии свою дочернюю компанию, которая позволит продолжить прерванную процедуру сертификации "Северного потока-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте компании" Nord Stream 2".

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Новая компания, которая будет владеть и управлять частью газопровода в водах Германии (54 км) и наземным объектом в городе Любмин, называется "Gas for Europe GmbH".

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что без этой процедуры сертификация была бы невозможной и таким образом "Газпром" выполнил требование немецкого законодательства по организации оператора газопровода.

"Существует три модели сертификации и вопрос в том, по какой модели "Северный поток-2" будет сертифицирован. Насколько я знаю, они подали заявку по модели "ITO", то есть независимый оператор транзита", – говорит эксперт.

Если газопровод сертифицируют по этой процедуре, то к пролегающему за пределами ФРГ участку вообще не будет вопросов и его единоличным владельцем будет "Газпром".

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А вот самые большие дискуссии идут вокруг той части "Северного потока-2", которая пролегает через немецкие территориальные воды.

"Вот там уже будет интересная история. Судя по всему, "Газпром" будет продавать газ на входе на этот участок, чтобы обойти таким образом условия "Третьего энергопакета ЕС", – отметил Марунич.

По мнению Дмитрия Марунича, судьба скандального трубопровода уже решена и рано или поздно он будет запущен в работу. Процесс сертификации, по словам эксперта, продлится еще не менее 6-8 месяцев.

Остановка сертификации "Северного потока-2"

Немецкий регулятор сообщил о временной остановке процесса сертификации российского газопровода 16 ноября 2021 года.

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По информации агентства, процесс был прекращен, поскольку у оператора "Северного потока – 2" не было соответствующей законам ФРГ организационной формы.

Глава МИД Германии Анналена Бербок позже заявила, что на самом деле сертификация была прекращена из-за того, что проект не отвечает европейскому законодательству и носит геополитический характер.

"Сегодня" также писали, что Украину пригласили в процесс сертификации и рассказывали, кому может быть выгоден "Северный поток-2".