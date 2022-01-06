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"Важіль" проти Європи чи проти Путіна? Кому може бути вигідний "Північний потік-2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 15:22
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США досі виступають проти запуску "Північного потоку-2", незважаючи на відмову Байдена від запровадження санкцій
"Північний потік-2" можна використати проти Росії
"Північний потік-2" можна використати проти Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія може використати "Північний потік-2", як "важіль" проти Європи, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен, однак він може стати "важелем" проти Європи.

Про це Блінкен заявив на переговорах з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Держдеп.

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Держсекретар зазначив, що у разі чергового нападу РФ на Україну, трубопровід не буде запущений в роботу.

"Якщо Росія відновить агресію щодо України, то, безумовно, буде важко побачити, як через нього тектиме газ у майбутньому. Так, деякі можуть розглядати "Північний потік-2" як важіль, який Росія може використовувати проти Європи. Фактично це важіль, який Європа може використовувати проти Росії.", – заявив держсекретар.

Блінкен також нагадав, що США завжди виступали проти запуску цього газогону, незважаючи на відмову Джо Байдена вводити санкції у травні 2021 року.

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Газовий шантаж РФ

Цієї зими Європа опинилась у досить складною ситуацію з газовою кризою. Ціни на вільному ринку досягли рекордних значень, а постачання блакитного палива з Росії впали до мінімальних значень.

Наприкінці грудня 2021 року президент РФ Путін напряму заявив, що більше газу Європа отримає тоді, коли буде дано дозвіл на роботу "Північному потоку-2".

"Сьогодні" також писали, що другу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати технічним газом і розповідали, що буде з українською ГТС у разі запуску трубопроводу.

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