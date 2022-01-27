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"Газпром" створив "дочку" для сертифікації "Північного потоку-2" – що це змінить

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 12:17
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Разом із експертом розповідаємо, як створення дочірньої компанії змінить процес сертифікації "Північного потоку-2"
Навіщо "Газпрому" дочірня компанія у ФРН
Навіщо "Газпрому" дочірня компанія у ФРН / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська газотранспортна компанія "Газпром" створила в Німеччині свою дочірню компанію, яка дозволить продовжити перервану процедуру сертифікації "Північного потоку-2"

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії "Nord Stream 2".

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Нова компанія, що володітиме та керуватиме частиною газопроводу у водах Німеччини (54 км) та наземним об’єктом у місті Любмін має назву "Gas for Europe GmbH".

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич заявив, що без цієї процедури сертифікація була б неможливою і таким чином "Газпром" виконав вимогу німецького законодавства щодо організації оператора газогону.

"Існує три моделі сертифікації і питання в тому, за якою моделлю "Північний потік-2" буде сертифікований. Наскільки я знаю, вони подали заявку за моделлю "ITO", тобто незалежний оператор транзиту", – каже експерт.

Якщо газогін сертифікують за цією процедурою, то до ділянки, яка пролягає за межами ФРН – взагалі не буде питань і її одноосібним власником буде "Газпром".

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А от найбільші дискусії точаться навколо тієї частини "Північного потоку-2", яка пролягає крізь німецькі територіальні води.

"Ось там вже буде цікава історія. Судячи зі усього, "Газпром" продаватиме газ на вході на цей участок, щоб обійти таким чином умови "Третього енергопакету ЄС", – зазначив Марунич.

На думку Дмитра Марунича, доля скандального трубопроводу вже вирішена і рано чи пізно він буде запущений в роботу. Процес сертифікації, за словами експерта, триватиме ще щонайменше 6-8 місяців.

Зупинка сертифікації "Північного потоку-2"

Німецький регулятор повідомив про тимчасову зупинку процесу сертифікації російського газогону 16 листопада 2021 року.

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За інформацією агентства, процес було припинено, оскільки оператор "Північного потоку – 2" не мав відповідної законам ФРН організаційної форми.

Натомість голова МЗС Німеччини Анналена Бербок пізніше заявила, що насправді сертифікація була припинена через те, що проект не відповідає європейському законодавству і має геополітичний характер.

"Сьогодні" також писали, що Україну запросили до процесу сертифікації та розповідали, кому може бути вигідним "Північний потік-2".

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