"Північний потік-2" може прокачувати горілку! США та Європа знову погрожують зупинкою трубопроводу

Вікторія Нуланд пожартувала про можливі функції трубопроводу, а глава французького МЗС нагадав Росії про санкції

За що можуть заблокувати "Північний потік-2" / Фото: Getty Images, Nord Stream 2, Колаж: Сьогодні

Можливі санкції проти Росії передбачають повне блокування проекту "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає "Інтерфакс".

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За його словами, можливий збройний конфлікт між РФ та Україною несе у собі високі ризики і саме тому Європа та союзники готують "санкції стримування".

Серед цих санкцій і блокування "Північного потоку-2", запевнив Жан-Ів Ле Дріан і додав, що близько 30%, які споживають жителі Європи – йде транзитом через Україну.

Водночас у США жартома запропонували прокачувати через "Північний потік-2" горілку або олію. Про це на брифінгу повідомила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд. Дипломат також підтвердила, що у разі агресії РФ газопровід негайно буде заблоковано.

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"Якби вони вирішили включити його прямо зараз, він би качав газ, або оливкову олію, або горілку, або ще щось", – пожартувала Нуланд.

На думку голови французького МЗС, новий конфлікт створить великі ризики для енергетики.

"Відомо, що санкції стримування, які будуть фінансовими та економічними, є потужними, масивними, і на Росію очікують усі наслідки", – розповів Ле Дріан.

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Однак у питанні енергетики Європа має діяти за допомогою "пом'якшувальних, запобіжних контрзаходів", вважає дипломат.

Раніше про неодмінне блокування "Північного потоку-2" у разі нової агресії РФ заявили у Держдепі США та МЗС Німеччини.

Крок на зустріч сертифікації

26 січня російський "Газпром" зареєстрував свою дочірню компанію на території Німеччини, яка володітиме тією частиною газопроводу, яка пролягає крізь територіальні води ФРН.

Нова компанія має назву Gas for Europe GmbH і контролює 54 кілометри труби. На думку співголови Центру енергетичних стратегій Дмитра Марунича, це зробить призупинену сертифікацію "Північного потоку-2" можливою.

Також експерт вважає, що "Газпром" може використати це для того, щоб обійти норми європейського законодавства.

"Сьогодні" також писали, що Україну офіційно запросили до участі у процесі сертифікації і розповідали, кому може бути вигідним "Північний потік-2".