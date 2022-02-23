Російські мільярдери стрімко втрачають свої гроші – хто "зубожів" найбільше

Розповідаємо, чому найбагатші люди Росії втрачають свої статки мільярдами

Скільки втратила російська верхівка? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку 2022 року статки 23 найбагатших громадян Росії знизилися на 32 мільярди доларів і ескалація на Донбасі може тільки поігршити їхнє становище.

Про це пише американська агенція Bloomberg.

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Наприкінці 2021 року чистий капітал російських мільярдерів становив 375 млрд доларів, а зараз – 343 млрд.

Найбільше втратив Геннадій Тимченко, який входить до топ-500 найбагатших людей світу за індексом Bloomberg Billionaires.

Усього за кілька місяців його статки зменшились на третину і становлять приблизно 16 млрд доларів. Більшість свого доходу Тимченко отримав від частки російської газовидобувної компанії "Новатек".

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Ще один акціонер "Новатека" Леонід Міхельсон втратив 6,2 млрд, а статки Вагіта Алекперова, голови "Лукойлу", зменшився на 3,5 млрд. доларів.

Санкції проти РФ

22 лютого Великобританія запровадила персональні санкції проти бізнесменів Геннадія Тимченка та братів Аркадія та Бориса Ротенбергів, а також п'яти російських банків. Такі дії стали відповіддю на визнання Путіним псевдореспублік "ЛДНР".

Німеччина у свою чергу зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", США ввели санкції проти двох російських банків, суверенного боргу Росії та російських еліт

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"Сьогодні" також писали, які санкції проти РФ ввів Євросоюз і розповідали, що буде з економікою Росії після визнання фейкових республік.