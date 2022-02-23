Курс долара наблизився до 30 грн – що буде з гривнею найближчим часом

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 24 лютого

НБУ розрахував новий курс долара / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 24 лютого:

23.02 24.02 Зміна 1 долар США 28,99 грн 29,26 грн +0,27 1 євро 32,9 грн 33,17 грн +0,27

Порівняно з курсом, який НБУ розраховував на середу, 23 лютого, долар подорожчав на 27 копійок, як і євро.

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В обмінниках долар продають вже набагато дорожче за 29 грн, у середньому – близько 30, але є пропозиції і по 33 гривні.

Що відбувається на ринку валют?

Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, гривня продовжує перебувати під серйозним тиском. На ринку досі переважає попит на валюту, але тиск покупців знизився.

"Покупці продовжують тиснути на ринок, орієнтуючись на ризики військової ескалації на сході України. Введені санкції західними країнами проти РФ поки що попереджають, щоб застерегти РФ від подальшої ескалації", – говорить експерт.

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Незважаючи на введені санкції, нерезиденти та інші учасники ринку закладають можливий ризик та прагнуть вийти із гривні.

На курс натисне і те, що ринок очікує на погашення понад 18 млрд гривень за ОВДП. Через це з'явиться ліквідна гривня, яка буде використана, зокрема, для покупки валюти.

За словами аналітика, найближчим часом гривня залишиться під тиском і курс коливатиметься в діапазоні 29-29,3 гривні за долар. Якщо ж фон буде негативним – курс може впасти до 29,5 грн/дол.

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Тим часом нардеп Ярослав Железняк у ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що українців вже не очікують значні валютні коливання. Україна має достатні валютні резерви і коли паніка трохи вщухне, долар повернеться до 28 грн.

"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі широкомасштабного вторгнення РФ, і розповідали, чому російські еліти почали швидко втрачати цілі мільярди.