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Злетить понад 30 грн? Українці дали власний прогноз курсу долара на 2022 рік

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 грудня, 15:53
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Українці відповіли на запитання про те, чого чекають від курсу долара наступного року
Українці поділилися очікуваннями від курсу долара на 2022 рік
Українці поділилися очікуваннями від курсу долара на 2022 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 35% українців (35,3%) вважають, що у 2022 році курс долара підвищиться до 30 грн. Такої думки більше притримуються чоловіки, ніж жінки.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus.

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Ще 14,6% опитаних вважають, що курс стрибне навіть вище 30 гривень, серед них також більше чоловіків, а також людей від 45 до 54 років.

29,4% респондентів відповіли, що у наступному році курс залишиться приблизно на тому ж рівні, що і у 2021. Серед цих опитаних більше жінок, а також людей старшої вікової групи.

Оптимістичний прогноз, щодо суттєвого зниження долара дали лише 2,7% опитуваних і, як не дивно, серед них більше осіб чоловічої статі.

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Загалом в опитуванні Gradus взяли участь 1000 осіб, серед яких 480 чоловіків та 520 жінок.

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Що буде з курсом у 2022 році?

На думку експертів "Сьогодні", у першому кварталі 2022 року гривня продовжить девальвувати, а от щодо того, наскільки – думки спеціалістів розходяться.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, девальвація буде невеликою, а от голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський очікує значних стрибків курсу у січні місяці.

"Сьогодні" також писали, скільки українців відповіли, що задоволені своїм життям і розповідали, які задачі наші співвітчизники вважають для себе головними.

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