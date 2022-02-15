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Забудьте про термінали та відділення: що буде з банками у разі масштабної війни в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 13:01
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Разом з експертом розповідаємо, які зміни чекають українську банківську систему у разі повномасштабного вторгнення РФ
Що буде з відділеннями та банкоматами?
Що буде з відділеннями та банкоматами? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри те, що експерти та політики постійно заспокоюють українців і переконують, що загроза російського вторгнення роздута західними ЗМІ, про початок активних військових дій замислювався кожен.

"Сьогодні" поспілкувалися з фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим та дізналися, що буде з банківською системою у разі початку широкомасштабної війни.

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Перше, у чому впевнений експерт, – жодного нового нападу Путіна не буде. Але для таких сценаріїв у кожній країні має бути військово-польовий банк, який Україна так і не створила за всі роки незалежності та за 8 років війни на Донбасі.

Військово-польовий банк необхідний для того, щоб ворожі структури не змогли відстежувати місце дислокації військових за картками, на які приходять їхні зарплати.

Також ця установа займається тим, щоб громадяни країни, яка воює, змогли безпечно зберегти свої гроші й навіть користуватися ними, коли працюють інші установи.

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Що буде з банками у разі нового нападу?

За словами експерта, якщо в якомусь місті або по всій країні розпочнуться заворушення, пов'язані з військовими діями – банківські установи одразу перестануть працювати.

Це означає, що відділення будуть закриті, банкомати стануть порожніми або взагалі будуть вивезені банком.

Також не можна буде розплатитись карткою, оскільки банківська система тимчасово перестане функціонувати.

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"Якщо починаються масові заворушення, в якийсь момент поліція не зможе приїжджати на виклики щодо пограбування банків або подібних випадків. Тому установи закриються і зберігатимуть гроші у спеціальних кейсах та сховищах", – каже Лупоносов.

Економіст відразу попередив усіх охочих легкої наживи, що у разі розгерметизації банківського сховища гроші оббризкують спеціальною фарбою і скористатися ними не можна вже в жодній установі.

Експерт згадав ситуацію на сході України, коли після окупації частини територій злочинці намагалися збути купюри з пофарбованими цією фарбою краями. У таких випадках їх затримували та притягали до кримінальної відповідальності

"Якщо починаються заворушення, то припиняє роботу й інкасаторська служба, банківські відділення, припиняються поповнення банкоматів і ви, звичайно, ніякої готівки зняти не зможете", – розповідає Олексій Лупоносов.

Як паніка знищує економіку

Експерт вкотре підтвердив, що не бачить приводу для паніки та передумов для початку такої масштабної ескалації конфлікту.

"Якщо в нас і буде "щось", то це якісь точкові загострення конфлікту, які ми зможемо придушити самотужки. Після цього все почне працювати дуже швидко", – сказав аналітик.

Однією з ознак того, що починається щось серйозне, є вивезення банківськими мережами банкоматів і терміналів, але поки що такого не спостерігається.

Проте українців не заспокоює цей факт, і вони в паніці біжать в обмінники за доларами й забирають із банків депозити.

Такі дії просто вбивають нашу економіку, яка й так страждає, і створюють штучний дефіцит на валюту. Потім нікому не потрібні долари повернуться в обмінники, але ті, хто купував їх за захмарною ціною – сильно втратять.

Раніше ми писали, як біржова паніка штучно піднімає курс долара, та розповідали, що над Україною відмовляються літати деякі авіакомпанії.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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