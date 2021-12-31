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Взлетит выше 30 грн? Украинцы дали собственный прогноз курса доллара на 2022 год

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 декабря, 15:53
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Украинцы ответили на вопрос о том, чего ждут от курса доллара в наступающем году
Укаинцы поделились ожиданиями от курса доллара на 2022 год
Укаинцы поделились ожиданиями от курса доллара на 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 35% украинцев (35,3%) считают, что в 2022 году курс доллара повысится до 30 грн. Такого мнения больше придерживаются мужчины, чем женщины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus.

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Еще 14,6% опрошенных считают, что курс прыгнет даже выше 30 гривен, среди них больше мужчин, а также людей от 45 до 54 лет.

29,4% респондентов ответили, что в следующем году курс останется примерно на том же уровне, что и в 2021 году. Среди этих опрошенных больше женщин, а также людей старшей возрастной группы.

Оптимистический прогноз относительно существенного снижения доллара дали только 2,7% опрашиваемых и, как ни странно, среди них больше лиц мужского пола.

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Всего в опросе Gradus приняли участие 1000 человек, среди которых 480 мужчин и 520 женщин.

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Что будет с курсом в 2022 году?

По мнению экспертов "Сегодня", в первом квартале 2022 года гривна продолжит девальвировать, а вот насколько – мнения специалистов расходятся.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, девальвация будет небольшой, а вот председатель Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский ожидает значительных скачков курса в январе.

"Сегодня" также писали, сколько украинцев ответили, что довольны своей жизнью и рассказывали, какие задачи наши соотечественники считают для себя главными.

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