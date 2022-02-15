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Забудьте о терминалах и отделениях: что будет с банками в случае масштабной войны в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 13:01
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Вместе с экспертом рассказываем, какие изменения ожидают украинскую банковскую систему в случае полномасштабного вторжения РФ
Что будет с отделениями и банкоматами?
Что будет с отделениями и банкоматами? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что эксперты и политики постоянно успокаивают украинцев и убеждают, что угроза российского вторжения раздута западными СМИ, о начале активных военных действий задумывался каждый.

"Сегодня" пообщались с финансовым аналитиком Алексеем Лупоносовым и узнали, что будет с банковской системой в случае начала широкомасштабной войны.

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Первое, в чем уверен эксперт, – никакого нового нападения Путина не будет. Но для таких сценариев в каждой стране должен быть военно-полевой банк, который Украина так и не создала за все годы независимости и за 8 лет войны на Донбассе.

Военно-полевой банк необходим для того, чтобы вражеские структуры не смогли отслеживать место дислокации военных по карточкам, на которые приходят их зарплаты.

Также это учреждение занимается тем, чтобы граждане воюющей страны смогли безопасно сберечь свои деньги и даже воспользоваться ими, когда не работают другие учреждения.

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Что будет с банками в случае нового нападения?

По словам эксперта, если в каком то городе или по всей стране начнутся беспорядки, связанные с военными действиями, банковские учреждения сразу перестанут работать.

Это означает, что отделения будут закрыты, банкоматы станут пустыми или вообще будут вывезены банком.

Также нельзя будет расплатиться карточкой, поскольку банковская система временно перестанет функционировать.

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"Если начинаются массовые беспорядки, в какой-то момент полиция не сможет приезжать на вызовы касательно ограбления банков или подобных случаев. Поэтому учреждения закроются и будут хранить деньги в специальных кейсах и хранилищах", – говорит Лупоносов.

Экономист сразу предупредил всех желающих легкой наживы, что в случае вскрытия банковского хранилища деньги обрызгивают специальной краской и воспользоваться ими нельзя уже ни в одном учреждении.

Эксперт вспомнил ситуацию на востоке Украины, когда после оккупации части территорий преступники пытались сбыть купюры с окрашенными этой краской краями. В таких случаях их задерживали и привлекали к уголовной ответственности

"Если начинаются беспорядки, то прекращает работу и инкассаторская служба, банковские отделения, прекращаются пополнения банкоматов и вы, естественно, никакой наличности снять не сможете", – рассказывает Алексей Лупоносов.

Как паника уничтожает экономику

Эксперт в который раз подтвердил, что не видит повода для паники и предпосылок для начала такой масштабной эскалации конфликта.

"Если у нас и будет "что-то", то это какие-то точечные обострения конфликта, которые мы сможем подавить своими силами. После этого все начнет работать очень быстро", – сказал аналитик.

Одним из признаков того, что начинается что-то серьезное, является вывоз банковскими сетями банкоматов и терминалов, но пока такого не наблюдается.

Однако украинцев не успокаивает этот факт и они в панике бегут в обменники за долларами и забирают из банков депозиты.

Такие действия просто убивают нашу и без того страдающую экономику и создают искусственный дефицит на валюту. Потом никому не нужные доллары вернутся в обменники, но вот те, кто покупал их по заоблачной цене – сильно потеряют.

Ранее мы писали, как биржевая паника искусственно взвинчивает курс доллара, и рассказывали, что над Украиной отказываются летать некоторые авиакомпании.

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