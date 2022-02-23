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Украинцам продают доллар по заоблачной цене – какой курс в обменниках

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 15:30
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Рассказываем, что происходит с курсом доллара в Украине и по сколько валюту продают в обменниках
По сколько украинцам продают доллар в обменниках
По сколько украинцам продают доллар в обменниках / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Обменники продают украинцам доллар по сумасшедшему курсу, в некоторых предложениях цена достигла 33 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные портала Finance.ua.

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Дешевле 30 грн купить наличный доллар вам не удастся, все предложения с валютой по 29 – 29,9 грн уже не актуальны.

Что происходит с курсом на межбанке?

Ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что 23 февраля гривня открыла межбанк сильным падением.

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Валюта начала торги со значениями 29,08/ 29,1 грн/долл., и откатилась к уровню 29,15 гривни за доллар.

По словам эксперта, давление на гривню сохраняется, а игроки рынка придирчиво следят за новостями об эскалации на Донбассе.

По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, такой курс доллара мы наблюдаем из-за банальной паники на бирже.

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Реальный курс, который соответствует состоянию украинской экономики, должен быть около 27 грн и не как не превышать отметку в 28 грн.

В связи с этим, эксперт не советует покупать валюту сейчас, поскольку приобретя ее по такой заоблачной цене вы все равно проиграете.

Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время курс будет колебаться в диапазоне 29-29,3 гривни за доллар, а если фон будет негативным, гривня может выйти даже на отметку 29,5 гривни за доллар.

"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае широкомасштабного вторжения РФ и рассказывали, почему российские элиты начали стремительно терять целые миллиарды.

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