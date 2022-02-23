Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Гривня летит вниз без остановки: что происходит с курсом на межбанке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 12:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что происходит с курсом гривни на межбанке 23 февраля на фоне новостей о признании "ЛДНР"
Доллар в Украине дорожает
Доллар в Украине дорожает / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс гривни на межбанке в среду, 23 февраля, продолжает снижаться.

Об этом свидетельствуют данные торгов в среду.

Реклама

Гривня открыла межбанк со значениями 29,08/ 29,1 грн/долл., и откатилась к уровню 29,15 гривни за доллар.

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, на рынке сохраняется преобладание покупателей валюты, но давление все же ослабло.

"Напомним, что накануне объем торгов достиг почти 410 млн долларов, из которых 280 млн долларов продал НБУ для сдерживания гривни", – сказал эксперт.

Реклама

По словам Шевчишина, покупатели давят на рынок, ориентируясь на риски военной эскалации на Донбассе.

Те санкции, которые западные страны ввели против России после признания ею псевдореспублик "ЛДНР", являются предупреждающими.

Они призваны удержать РФ от дальнейшей агрессии, но нерезиденты и внутренние инвесторы учитывают и закладывают возможные риски, поэтому выходят из гривни.

Реклама

"Сегодня рынок ожидает погашение более 18 млрд гривен по ОВГЗ. Таким образом появится ликвидная гривня, которая будет использована в том числе для покупки валюты, что надавит на курс", – говорит Шевчишин.

Аналитик утверждает, что только за 22 февраля нерезиденты сократили свой портфель гривневых ОВГЗ более чем на миллиард гривен.

Что будет дальше?

Эксперт прогнозирует, что украинская национальная валюта останется под давлением в ближайшее время. Игроки рынка будут внимательно следить за новостями и реагировать на новые вызовы.

Курс гривни, по прогнозу Шевчишина, будет колебаться в диапазоне 29-29,3 гривни за доллар. Если фон будет негативным, гривня может выйти даже на отметку 29,5 гривни за доллар.

Курс после признания Россией "ЛДНР"

Как рассказал "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов, рынок в шоке и панике после заявлений Путина.

В таких условиях курс гривни может шагнуть и за 29 и даже за 30 грн.

По словам эксперта, реальное состояние экономики соответствует курсу около 27 грн/долл., и то, что происходит сейчас, требует коррекции.

"Сегодня" также писали, что будет с экономикой РФ после признания ею квазиреспублик и что будет с банками в случае полномасштабной войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Гривня летит вниз без остановки: что происходит с курсом на межбанке София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Украинцы массово скупают оружие — какое и за сколько Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Открытый шантаж или реальная цель? К чему приведут угрозы РФ о газе по 2 тыс. евро Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38895.6

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2714.85

Litecoin (LTC)

110.71

Ripple (XRP)

0.73

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять