Гривня летит вниз без остановки: что происходит с курсом на межбанке

Рассказываем, что происходит с курсом гривни на межбанке 23 февраля на фоне новостей о признании "ЛДНР"

Доллар в Украине дорожает / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс гривни на межбанке в среду, 23 февраля, продолжает снижаться.

Об этом свидетельствуют данные торгов в среду.

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Гривня открыла межбанк со значениями 29,08/ 29,1 грн/долл., и откатилась к уровню 29,15 гривни за доллар.

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, на рынке сохраняется преобладание покупателей валюты, но давление все же ослабло.

"Напомним, что накануне объем торгов достиг почти 410 млн долларов, из которых 280 млн долларов продал НБУ для сдерживания гривни", – сказал эксперт.

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По словам Шевчишина, покупатели давят на рынок, ориентируясь на риски военной эскалации на Донбассе.

Те санкции, которые западные страны ввели против России после признания ею псевдореспублик "ЛДНР", являются предупреждающими.

Они призваны удержать РФ от дальнейшей агрессии, но нерезиденты и внутренние инвесторы учитывают и закладывают возможные риски, поэтому выходят из гривни.

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"Сегодня рынок ожидает погашение более 18 млрд гривен по ОВГЗ. Таким образом появится ликвидная гривня, которая будет использована в том числе для покупки валюты, что надавит на курс", – говорит Шевчишин.

Аналитик утверждает, что только за 22 февраля нерезиденты сократили свой портфель гривневых ОВГЗ более чем на миллиард гривен.

Что будет дальше?

Эксперт прогнозирует, что украинская национальная валюта останется под давлением в ближайшее время. Игроки рынка будут внимательно следить за новостями и реагировать на новые вызовы.

Курс гривни, по прогнозу Шевчишина, будет колебаться в диапазоне 29-29,3 гривни за доллар. Если фон будет негативным, гривня может выйти даже на отметку 29,5 гривни за доллар.

Курс после признания Россией "ЛДНР"

Как рассказал "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов, рынок в шоке и панике после заявлений Путина.

В таких условиях курс гривни может шагнуть и за 29 и даже за 30 грн.

По словам эксперта, реальное состояние экономики соответствует курсу около 27 грн/долл., и то, что происходит сейчас, требует коррекции.

"Сегодня" также писали, что будет с экономикой РФ после признания ею квазиреспублик и что будет с банками в случае полномасштабной войны.