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Гривня летить вниз без зупинки: що відбувається з курсом на міжбанку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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23 лютого, 12:37
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Розповідаємо, що відбувається з курсом гривні на міжбанку 23 лютого на тлі новин про визнання "ЛДНР"
Долар в Україні дорожчає
Долар в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс гривні на міжбанку в середу, 23 лютого, продовжує знижатися.

Про це свідчать дані торгів у середу.

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Гривня відкрила міжбанк зі значеннями 29,08/29,1 грн/дол. і відкотилася до рівня 29,15 гривні за долар.

Як розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, на ринку зберігається переважання покупців валюти, але тиск все ж таки послабився.

"Нагадаємо, що напередодні обсяг торгів досяг майже 410 млн доларів, з яких 280 млн доларів продав НБУ для стримування гривні", – сказав експерт.

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За словами Шевчишина, покупці тиснуть на ринок, орієнтуючись на ризики воєнної ескалації на Донбасі.

Ті санкції, які західні країни запровадили проти Росії, після визнання нею псевдореспублік "ЛДНР", є застережними.

Вони націлені на те, щоб стримати РФ від подальшої агресії, але нерезиденти та внутрішні інвестори враховують і закладають можливі ризики, тому виходять з гривні.

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"Сьогодні ринок очікує на погашення понад 18 млрд гривень за ОВДП. Отже, з'явиться ліквідна гривня, яка буде використана серед іншого для купівлі валюти, що натисне на курс", – каже Шевчишин.

Аналітик стверджує, що лише за 22 лютого нерезиденти зменшили свій портфель гривневих ОВДП більш як на мільярд гривень.

Що буде далі?

Експерт прогнозує, що українська національна валюта залишиться під тиском найближчим часом. Гравці ринку уважно стежитимуть за новинами та реагуватимуть на нові виклики.

Курс гривні, за прогнозом Шевчишина, коливатиметься в діапазоні 29-29,3 гривні за долар. Якщо тло буде негативним, гривня може вийти навіть на позначку 29,5 гривні за долар.

Курс після визнання Росією "ЛДНР"

Як розповів "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, ринок у шоку та паніці після заяв Путіна.

За таких обставин курс гривні може зробити крок і за 29 і навіть за 30 грн.

За словами експерта, реальний стан економіки відповідає курсу близько 27 грн/дол., і те, що відбувається зараз, вимагає корекції.

"Сьогодні" також писали, що буде з економікою РФ після визнання нею квазіреспублік і що буде з банками у разі повномасштабної війни.

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