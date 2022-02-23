Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Паніка продовжується? Що відбувається зараз із курсом гривні на біржі

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 08:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як котирується курс української гривні на тлі неспокійної ситуації на Донбасі та поблизу кордонів
Курс гривні на біржі: що з ним зараз
Курс гривні на біржі: що з ним зараз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс гривні залишається нестабільним на ранок середи, 23 лютого.

Про це свідчать дані торгів на фінансовому майданчику Investing.com.

Реклама

Зокрема, станом на 08:00 23 лютого курс гривні досяг позначки 29,09 грн/долар. Зазначимо, що коливання курсу триває з 22-го числа, на тлі визнання Російською Федерацією незаконних сепаратистських утворень "ЛДНР" на Донбасі.

Додамо, що, визнавши фейкові республіки, Росія завдала шкоди і власній економіці. Наприклад, згідно з даними агентства Bloomberg, після цього рубль став найнестабільнішою валютою у світі.

Реклама

Російська валюта та фондові ринки стрімко обвалилися. Рубль 21 лютого досяг позначки 80 руб./дол. , а до євро взагалі обвалився до 90 руб.

Акції російських компаній летять у прірву

Вже 21 лютого індекс Мосбіржі впав нижче за 3200 пунктів, а індекс РТС опустився нижче за позначку 1200 пунктів.

Як розповів директор британської інвестиційної компанії Brooks Macdonald Едвард Парк, зараз інвесторам неймовірно важко оцінити геополітичний ризик і цей тиждень буде невизначеним.

Реклама

Раніше "Сьогодні" розповідали, що далі відбуватиметься з курсом гривні та які санкції проти Росії запровадить Європейський Союз.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Можливість не для всіх: хто в Україні має право скласти заповіт Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Рубль став найнестабільнішою валютою у світі: як Путін обвалив ринок Росії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Паніка продовжується? Що відбувається зараз із курсом гривні на біржі Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38065.74

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2660.25

Litecoin (LTC)

108.07

Ripple (XRP)

0.72

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти