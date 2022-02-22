Росію покарають? ЄС готує жорсткі санкції проти РФ за визнання ЛДНР

Депутатам Держдуми РФ загрожують санкції ЄС за підтримку незалежності псевдореспублік на Донбасі

Санкції за визнання ЛДНР: що готує Європа / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз збирається запровадити санкції проти 351 росіянина у відповідь на те, що Росія визнала незалежність псевдореспублік "ЛДНР".

Також до списку санкцій можуть потрапити ще 11 росіян, які підтримали незаконне рішення Володимира Путіна, повідомляє видання Bloomberg.

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Зараз у списку санкцій є 340 депутатів російської Держдуми. Але ратифікацію "договорів" із терористами "Л/ДНР" Держдума проголосувала одноголосно – рішення підтримали усі 400 депутатів.

Європейські дипломати зазначають, що санкційний пакет ще не готовий. Його мають офіційно схвалити держави-члени ЄС.

"Північний потік – 2" та санкції

22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес сертифікації російського газопроводу буде зупинено через визнання Путіним квазіреспублік "ЛДНР".

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Також міністерству економіки Німеччини доручили наново оцінити проєкт, а до того часу газопровід не запускатимуть.

Ще Шольц заявив, що санкції проти Росії у відповідь на визнання самопроголошених квазіреспублік "ЛДНР" будуть прийняті впродовж 22 лютого.

"Сьогодні" вже писали як визнання сепаратистських "республік" б'є по економіці РФ, та розповідали, що на цьому тлі відбувається з гривнею.