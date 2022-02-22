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Россию накажут? ЕС готовит жесткие санкции против РФ за признание "ЛДНР"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 14:55
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Депутатам Госдумы РФ грозят санкции ЕС за поддержку независимсти псевдореспублик на Донбассе
Санкции за признание ЛДНР: что готовит Европа
Санкции за признание ЛДНР: что готовит Европа / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз собирается ввести санкции против 351 россиянина в ответ на то, что Россия признала независимость псевдореспублик "ЛДНР".

Также в санкционный список могут попасть еще 11 россиян, которые поддержали незаконное решение Владимира Путина, сообщает издание Bloomberg.

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Сейчас в санкционном списке есть 340 депутатов российской Госдумы. Но ратификацию "договоров" с террористами "Л/ДНР" Госдума проголосовала единогласно – решение поддержали все 400 депутатов.

Европейские дипломаты отмечают, что санкционный пакет еще полностью не готов. Его должны официально одобрить государства-члены ЕС.

"Северный поток – 2" и санкции

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации российского газопровода будет остановлен из-за признания Путиным квазиреспублик "ЛДНР".

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Также министерству экономики Германии поручили заново оценить проект, а к тому времени газопровод запускать не будут.

Еще Шольц заявил, что санкции против России в ответ на признание самопровозглашенных квазиреспублик "ЛДНР" будут приняты в течении 22 февраля.

"Сегодня" уже писали, как признание сепаратистских "республик" бьет по экономике РФ, и рассказывали, что на этом фоне происходит с гривней.

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