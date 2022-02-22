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30 грн не предел? Что будет с курсом доллара после признания Россией "ЛДНР"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 17:59
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Вместе с экспертом рассказываем, что будет с курсом доллара на фоне признание Россией независимости "ЛДНР"
Что будет с курсом в ближайшее время - эксперт
Что будет с курсом в ближайшее время - эксперт / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После признания Россией независимости псевдореспублик "ЛДНР" гривня резко обвалилась на межбанке, а за ней последовали российские акции и рубль.

"Сегодня" пообщались с финансовым аналитиком и экономистом Алексеем Лупоносовым и узнали, что может быть с курсом доллара в Украине на фоне такого решения Путина.

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По словам эксперта, кроме признания Кремлем фейковых "государств" на курс доллара в Украине влияет то, что страна имеет финансовые обязательства перед мировыми кредитными организациями.

"Последние события совпали с тем, что февраль самый короткий месяц и уже аккумулируются резервы для того, чтобы выполнить свои обязательства и выплачиваем мы все это в долларах", – говорит Лупоносов.

Второй момент, который может серьезно изменить курс – это паника, которая прослеживается как среди населения, которое напугано возможностью полномасштабной войны после признания Россией "ЛДНР", так и среди инвесторов.

Именно паника толкает курс вверх, говорит финансовый аналитик и отмечает, что предусмотреть, на сколько вырастет доллар на фоне таких форс-мажорных обстоятельств очень трудно.

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По мнению экономиста, исходя из состояния украинской экономики, курс доллара должен находится у отметки 27 грн/долл и никак не должен превышать 28 грн.

В случае, если на Украину в нынешней ситуации свалятся все обязательства перед кредиторами безо всяких ослаблений и паника на фоне решения Путина относительно "ЛДНР" не прекратится, доллар может легко шагнуть за отметку 29 грн и даже выше 30 грн.

"Первое – мы готовимся к выплате очередных траншей, второе – форс-мажор в Украине почему то не признается, воюющей Украине никто ничего не прощает, поэтому доллар и растет", – сказал Лупоносов.

Что может помочь снизить курс?

По словам эксперта, со стороны западных партнеров было бы логично освободить Украину в этот тяжелый период от части платежей или по крайней мере процентов.

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Это было бы не только красивым шагом со стороны партнеров, но и реальной помощью Украине.

"Дальше все зависит от Запада, если он признает, что в Украине случился такой форс-мажор и мы будем освобождены на время хотя бы от уплаты процентов, то ничего страшного не будет", – говорит аналитик.

Также эффективным методом во время паники было бы временно остановить продажу ценных бумаг на бирже или взять ее под частичный контроль.

Что делать с долларом?

Если у вас уже есть доллары, то эксперт рекомендует не менять их на гривню, а если вы не успели купить валюту, то делать это однозначно поздно.

В нынешней ситуации, говорит экономист, вы в любом случае проиграете, если купите доллар по такой высокой цене.

"Сегодня" также писали, что будет с экономикой РФ после признания квази-республик и рассказывали, какие санкции против России готовит Евросоюз.

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