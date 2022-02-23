Майже як 2015-го: Чи поб'є курс долара рекорд семирічної давнини

Ми порівняли ситуацію на валютному ринку сьогодні та сім років тому, коли курс на міжбанку вже перевищував позначку 30 грн

Так дорого американська валюта не коштувала майже сім років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У середу, 23 лютого, курс долара на міжбанку перевищив позначку 29,5 грн. Так дорого американська валюта не коштувала майже сім років. Тоді хвиля валютної паніки загнала курс долара до позначки 30,01 грн – таким був офіційний курс НБУ на 26 лютого 2015 року. Основні події тоді відбувалися напередодні – 25 лютого. "Сьогодні" разом з експертами порівняв ситуацію тоді й зараз.

Позначка 30 грн наближається

У середу, 23 лютого, падіння гривні проти долара продовжилося. Курс американської валюти протягом дня долав психологічну позначку 29,5 грн і якби не інтервенції НБУ, то до кінця дня долара встановив би новий рекорд.

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На ринку продовжує спостерігатись відтік нерезидентів. Новини приходять щогодини і більшість з них сприймається ринком негативно. Інформація про введення надзвичайного стану, евакуація російського посольства, переведення консульських установ у західну частину країни – все це сприймається як додаткові ризики, – пояснює керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

За словами експерта, іноземці продовжують скорочувати свою частку в ОВДП, а також виводити вільні кошти.

З початку лютого портфель ОВДП нерезидентів скоротився на 6,1 млрд грн. Вони виходять не лише з внутрішнього держборгу, а й виводять дивіденди та інші вільні кошти. Тому на ринку спостерігається надмірний попит, який задовольняє НБУ. Водночас експортери, бачачи, що курс пішов угору, посіли вичікувальну позицію, – продовжує Андрій Шевчишин.

За його словами, зараз компанії змінюють валюту тільки в крайньому випадку – на потреби бізнесу.

Валюту змінюють на гривню лише під операційну діяльність. Усі чекають, що курс продовжить зростання. На ринку спостерігається серйозний перекіс попиту та пропозиції. Я не виключаю, що у четвер, 24 лютого, курс долара може перевищити 30 грн. Все залежатиме від НБУ, – каже Шевчишин.

На готівковому ринку курс продажу долара перевищив позначку 30 грн вдень у середу, 23 лютого. Щоправда, купували валюту банки та обмінки суттєво дешевше. Здати долар можна було за 28,9-29,5 грн.

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Як це було: До 40 гривень в обмінниках

Антирекорд курсу долара в Україні було зафіксовано 25 лютого 2015 року. Згідно з архівом НБУ, наступного дня "американець" офіційно коштував 30,01 грн. Та насправді купити його за такою ціною того дня було неможливо.

На готівковому ринку тоді долар продавався за 38-40 гривень, а купували його за 32-35 гривень. Деякі громадяни вихвалялися, що змогли продати валюту по 37-38 грн, та найімовірніше це були угоди на мінімальні суми. Такий великий спред говорив, що валютчики самі не розуміли, куди піде курс.

На міжбанку теж був хаос – курс продажу сягав 34 гривень. За чутками, Валерію Гонтареву, яка очолювала тоді НБУ, викликав на килим п'ятий президент Петро Порошенко та вимагав зупинити це божевілля.

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Того ж дня НБУ фактично зупинив до кінця тижня торги на міжбанку, заборонивши банкам купувати валюту за заявками клієнтів. Чи можливе щось подібне зараз?

Основна відмінність лютого 2015 року від лютого 2022 року полягає у тому, що зараз НБУ діє абсолютно ринковими механізмами. У 2015 році з боку НБУ було запроваджено багато обмежень – на зняття депозитів, на виведення валюти за кордон, та це не рятувало. На ринку було безліч так званих кептивних банків (обслуговують інтереси власника – Ред.), банків, які займалися валютними спекуляціями і на це наклався відтік капіталу, зокрема й російського бізнесу, – згадує Андрій Шевчишин.

Відтоді багато змінилося. Неконкурентні банки були виведені з ринку, банківська система очищена, а дефіциту валюти, незважаючи на зростання курсу, не спостерігається.

Тоді НБУ діяв адміністративними методами, зараз – виключно економічними. Немає жодних обмежень щодо виведення коштів за кордон або зняття депозитів. Тому ситуація тоді й зараз відрізняється дуже сильно, – резюмує експерт.

Нагадаємо, що валютний ринок у 2015 році через адміністративні заходи досить швидко заспокоївся, але обмеження запроваджені тоді НБУ діяли ще довго – наприклад, максимальну суму обміну валюти на рівні 150 тисяч гривень для громадян в одному відділенні банку за один операційний день було скасовано тільки 5 листопада 2019 року.

У 2015 році багато українців змінювали валюту на чорному ринку або продавали одне одному – доходило до того, що люди в офісах писали, що збираються продати сотню-другу доларів, у корпоративну пошту – і колеги у них її купували. Дуже хочеться вірити, що наразі таке не повториться.

Раніше "Сьогодні" писали, як режим надзвичайного стану в Україні позначиться на роботі банківської системи та бізнесу. Також читайте про те, як купувати та продавати валюту під час різких стрибків курсу.