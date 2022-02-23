Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🚨 Режим НС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Майже як 2015-го: Чи поб'є курс долара рекорд семирічної давнини

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 18:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ми порівняли ситуацію на валютному ринку сьогодні та сім років тому, коли курс на міжбанку вже перевищував позначку 30 грн
Так дорого американська валюта не коштувала майже сім років
Так дорого американська валюта не коштувала майже сім років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У середу, 23 лютого, курс долара на міжбанку перевищив позначку 29,5 грн. Так дорого американська валюта не коштувала майже сім років. Тоді хвиля валютної паніки загнала курс долара до позначки 30,01 грн – таким був офіційний курс НБУ на 26 лютого 2015 року. Основні події тоді відбувалися напередодні – 25 лютого. "Сьогодні" разом з експертами порівняв ситуацію тоді й зараз.

Позначка 30 грн наближається

У середу, 23 лютого, падіння гривні проти долара продовжилося. Курс американської валюти протягом дня долав психологічну позначку 29,5 грн і якби не інтервенції НБУ, то до кінця дня долара встановив би новий рекорд.

Реклама

На ринку продовжує спостерігатись відтік нерезидентів. Новини приходять щогодини і більшість з них сприймається ринком негативно. Інформація про введення надзвичайного стану, евакуація російського посольства, переведення консульських установ у західну частину країни – все це сприймається як додаткові ризики, – пояснює керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

За словами експерта, іноземці продовжують скорочувати свою частку в ОВДП, а також виводити вільні кошти.

З початку лютого портфель ОВДП нерезидентів скоротився на 6,1 млрд грн. Вони виходять не лише з внутрішнього держборгу, а й виводять дивіденди та інші вільні кошти. Тому на ринку спостерігається надмірний попит, який задовольняє НБУ. Водночас експортери, бачачи, що курс пішов угору, посіли вичікувальну позицію, – продовжує Андрій Шевчишин.

За його словами, зараз компанії змінюють валюту тільки в крайньому випадку – на потреби бізнесу.

Валюту змінюють на гривню лише під операційну діяльність. Усі чекають, що курс продовжить зростання. На ринку спостерігається серйозний перекіс попиту та пропозиції. Я не виключаю, що у четвер, 24 лютого, курс долара може перевищити 30 грн. Все залежатиме від НБУ, – каже Шевчишин.

На готівковому ринку курс продажу долара перевищив позначку 30 грн вдень у середу, 23 лютого. Щоправда, купували валюту банки та обмінки суттєво дешевше. Здати долар можна було за 28,9-29,5 грн.

Реклама

Як це було: До 40 гривень в обмінниках

Антирекорд курсу долара в Україні було зафіксовано 25 лютого 2015 року. Згідно з архівом НБУ, наступного дня "американець" офіційно коштував 30,01 грн. Та насправді купити його за такою ціною того дня було неможливо.

На готівковому ринку тоді долар продавався за 38-40 гривень, а купували його за 32-35 гривень. Деякі громадяни вихвалялися, що змогли продати валюту по 37-38 грн, та найімовірніше це були угоди на мінімальні суми. Такий великий спред говорив, що валютчики самі не розуміли, куди піде курс.

На міжбанку теж був хаос – курс продажу сягав 34 гривень. За чутками, Валерію Гонтареву, яка очолювала тоді НБУ, викликав на килим п'ятий президент Петро Порошенко та вимагав зупинити це божевілля.

Реклама

Того ж дня НБУ фактично зупинив до кінця тижня торги на міжбанку, заборонивши банкам купувати валюту за заявками клієнтів. Чи можливе щось подібне зараз?

Основна відмінність лютого 2015 року від лютого 2022 року полягає у тому, що зараз НБУ діє абсолютно ринковими механізмами. У 2015 році з боку НБУ було запроваджено багато обмежень – на зняття депозитів, на виведення валюти за кордон, та це не рятувало. На ринку було безліч так званих кептивних банків (обслуговують інтереси власника – Ред.), банків, які займалися валютними спекуляціями і на це наклався відтік капіталу, зокрема й російського бізнесу, – згадує Андрій Шевчишин.

Відтоді багато змінилося. Неконкурентні банки були виведені з ринку, банківська система очищена, а дефіциту валюти, незважаючи на зростання курсу, не спостерігається.

Тоді НБУ діяв адміністративними методами, зараз – виключно економічними. Немає жодних обмежень щодо виведення коштів за кордон або зняття депозитів. Тому ситуація тоді й зараз відрізняється дуже сильно, – резюмує експерт.

Нагадаємо, що валютний ринок у 2015 році через адміністративні заходи досить швидко заспокоївся, але обмеження запроваджені тоді НБУ діяли ще довго – наприклад, максимальну суму обміну валюти на рівні 150 тисяч гривень для громадян в одному відділенні банку за один операційний день було скасовано тільки 5 листопада 2019 року.

У 2015 році багато українців змінювали валюту на чорному ринку або продавали одне одному – доходило до того, що люди в офісах писали, що збираються продати сотню-другу доларів, у корпоративну пошту – і колеги у них її купували. Дуже хочеться вірити, що наразі таке не повториться.

Раніше "Сьогодні" писали, як режим надзвичайного стану в Україні позначиться на роботі банківської системи та бізнесу. Також читайте про те, як купувати та продавати валюту під час різких стрибків курсу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Курс долара наблизився до 30 грн – що буде з гривнею найближчим часом Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Від війни на Захід? Скільки коштує оренда квартир у Луцьку, Рівному та Львові Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38649.04

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2710.28

Litecoin (LTC)

109.92

Ripple (XRP)

0.73

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти