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Режим надзвичайного стану в Україні: що буде з банківською системою та бізнесом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 лютого, 14:47
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Розповідаємо, чи вплине надзвичайний стан на роботу банків та бізнесу найближчим часом
Режим надзвичайного стану. Що це означає для банків та бізнесу
Режим надзвичайного стану. Що це означає для банків та бізнесу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Національному банку України заявили, що у разі запровадження надзвичайного стану банківська система країни працюватиме без жодних змін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

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"У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується у звичайному режимі", – сказано в повідомленні.

Регулятор заявив, що має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Що буде з бізнесом

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, запровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців та роботу бізнесу. Чиновник зазначив, що надзвичайний стан лише дозволить українським військовим та правоохоронцям краще контролювати ситуацію.

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"Надзвичайний стан – про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій", – зазначив глава уряду під час засідання Кабміну.

Надзвичайний стан через російську загрозу

Режим надзвичайного стану запровадять на території всієї країни, крім Донбасу – у Донецькій та Луганській областях ще з 2014 року діє "окремий режим".

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, надзвичайний стан вводиться на 30 днів, але термін може бути продовжено.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, що українці масово скуповують зброю через загрозу вторгнення, що нависла, до нашої країни військ Російської Федерації. Також ми писали, як Україна вплинула на капітуляцію російського ринку.

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