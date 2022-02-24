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Украинские банки устанавливают ограничения — что происходит

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 10:07
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Ограничения введены из-за объявления военного положения
Как будет работать банковская система в Украине
Как будет работать банковская система в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк оперативно принял Постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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Постановлением предусмотрены следующие действия:

  • банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
  • банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных Постановлением;
  • обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
  • безналичные расчеты производятся без ограничений;
  • банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;
  • НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;
  • платежи Правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде.

Временные ограничения с 24 февраля

Соответствующее постановление также предусматривает временные ограничения с 24 февраля 2022 года, в частности:

  • приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
  • зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
  • ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
  • запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
  • ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
  • остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
  • банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

"Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении НБУ.

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Перебои в работе банков

24 февраля наблюдаются некие перебои с банковскими операциями. В частности, украинцы сообщали о проблемах с Ощадбанком (при расчете на АЗС) и Monobank.

В Monobank успокоили клиентов и призвали не паниковать.

"Кредитные лимиты временно ограничили. Сейчас решаем, как их возвращать. Наблюдаем за развитием ситуации. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие",написал Олег Гороховский в Telegram.

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Ранее мы сообщали, что происходит с курсом валют 24 февраля.

Также мы рассказывали, в чем риски для Украины из-за режима чрезвычайного положения.

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