Украинские банки устанавливают ограничения — что происходит

Национальный банк оперативно принял Постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Постановлением предусмотрены следующие действия:
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- банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
- банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных Постановлением;
- обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
- безналичные расчеты производятся без ограничений;
- банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;
- НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;
- платежи Правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде.
Временные ограничения с 24 февраля
Соответствующее постановление также предусматривает временные ограничения с 24 февраля 2022 года, в частности:
- приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
- зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
- ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
- запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
- ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
- остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
- банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
"Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении НБУ.
Перебои в работе банков
24 февраля наблюдаются некие перебои с банковскими операциями. В частности, украинцы сообщали о проблемах с Ощадбанком (при расчете на АЗС) и Monobank.
В Monobank успокоили клиентов и призвали не паниковать.
"Кредитные лимиты временно ограничили. Сейчас решаем, как их возвращать. Наблюдаем за развитием ситуации. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", — написал Олег Гороховский в Telegram.
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