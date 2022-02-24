Украинские банки устанавливают ограничения — что происходит

Ограничения введены из-за объявления военного положения

Как будет работать банковская система в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк оперативно принял Постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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Постановлением предусмотрены следующие действия:

банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;

банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных Постановлением;

обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;

безналичные расчеты производятся без ограничений;

банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;

НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;

платежи Правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде.

Временные ограничения с 24 февраля

Соответствующее постановление также предусматривает временные ограничения с 24 февраля 2022 года, в частности:

приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;

зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;

ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;

запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;

ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);

остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;

банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

"Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении НБУ.

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Перебои в работе банков

24 февраля наблюдаются некие перебои с банковскими операциями. В частности, украинцы сообщали о проблемах с Ощадбанком (при расчете на АЗС) и Monobank.

В Monobank успокоили клиентов и призвали не паниковать.

"Кредитные лимиты временно ограничили. Сейчас решаем, как их возвращать. Наблюдаем за развитием ситуации. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", — написал Олег Гороховский в Telegram.

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Ранее мы сообщали, что происходит с курсом валют 24 февраля.

Также мы рассказывали, в чем риски для Украины из-за режима чрезвычайного положения.