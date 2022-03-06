В яких супермаркетах можна зняти готівку на касі – список

Після запровадження країни воєнного стану готівка у деяких регіонах країни стала дефіцитом, оскільки банки не завжди мають можливість наповнювати банкомати.
"Сьогодні" розповідають, у яких супермаркетах та продуктових магазинах також можна зняти готівку.
Для того, щоб зняти готівку в магазині, необхідно розплатитися за вибраний товар карткою, ввести пінкод та попросити касира зняти з неї потрібну суму.
Далі по темі
Сума зняття обмежена та варіюється від 500 до 6000 грн.
Можливість отримати готівку на касі є у таких магазинах:
- "АТБ-Маркет" (до 6000 грн.);
- "Сільпо" (до 6000 грн.);
- "Фора" (до 6000 грн.);
- FOZZY (до 6000 грн.);
- VARUS (до 6000 грн.);
- NOVUS (до 500 грн.);
- ROSHEN (до 500 грн.);
- Лоток (до 6000 грн)
- Thrash! (До 6000 грн),
- "Точка" (до 6000 грн),
- "Сім23" (до 2000 грн.);
Зняття грошей на "Новій пошті"
Отримати готівку можна і у відділенні "Нової пошти" . Для цього попросіть у оператора зняти готівку з вашої картки та пред'явіть документ, що підтверджує вашу особу.
Сплатіть суму, яку бажаєте зняти і касир видасть вам її готівкою.
Послуга не безкоштовна, її вартість складає 2% від суми і ще 20 грн додатково.
"Сьогодні" також писали, чи можна не платити за кредитом під час війни та розповідали, які правила на зняття готівкової валюти встановив НБУ.