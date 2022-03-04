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Як працюватиме "Нова пошта" найближчим часом – графік

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 16:42
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Розповідаємо, як "Нова пошта" працюватиме на вихідних з 5 по 8 березня
Як працює "Нова пошта" на цих вихідних
Як працює "Нова пошта" на цих вихідних / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Міжнародний жіночий день у 2022 році припадає на вівторок. За законом цей день – вихідний, проте ще один вільний від роботи день призначили і на понеділок, 7 березня.

"Сьогодні" дізналися, як "Нова пошта" працюватиме протягом цих чотирьох вихідних днів.

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У яких містах відкриті відділення

На графік на найближчий час впливає і ситуація із воєнними діями в Україні. Тому зараз "Нова пошта" працює там, де безпечно.

З 8:00 до 18:00 працюють частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові.

Відділення у інших обласних та районних центрах працюють за таким графіком:

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  • у будні – з 9:00 до 17:00
  • у суботу – з 9:00 до 18:00
  • неділя – вихідний.

У пресслужбі пошти нам повідомили, що ситуація змінюється кожен день. І якщо будуть погіршення ситуації в якомусь районі чи місті, то відділення "Нової пошти" може не відкритися.

Саме тому актуальну інформацію потрібно дізнаватися на мапі, яка оновлюється щодня. Компанія також заявляє, що усі посилки, які перебувають у відділеннях, зберігаються безкоштовно.

Робота "Нової пошти" в умовах війни

Раніше повідомлялося, що в усіх відділеннях "Нової Пошти", які працюють по Україні, запрацювала послуга відправки гуманітарної допомоги. Клієнти можуть відправити рідним, військовим або тим, хто цього потребує, допомогу – продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші речі.

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Крім того, попри воєнні дії українці можуть отримати та відправити посилку рідним або тим, хто цього потребує.

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