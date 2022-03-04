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Як зробити переадресацію та отримати посилку на "Новій Пошті" – інструкція

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 14:26
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Попри війну, українці можуть отримати та відправити посилку рідним або тим, хто цього потребує
На "Новій пошті" доступна послуга переадресації
На "Новій пошті" доступна послуга переадресації / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Сотні відділень "Нової Пошти" продовжують працювати в умовах війни. Українцям доступна послуга переадресації замовлення, а також з’явилася можливість переказу гуманітарної допомоги.

Як розповіли "Сьогодні" в пресслужбі "Нової Пошти", послуга переадресації працює, її можна оформити до тих відділень, які зараз працюють. Під час війни послугу надають безоплатно.

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"Усі посилки, які перебувають на "Новій пошті", зберігаються безкоштовно", – наголосили в компанії.

Користувачі можуть оформити доставку до іншого відділення через сайт або мобільний додаток. На сайті це можна зробити у "Бізнес-кабінеті", у мобільному додатку потрібно обрати посилку в розділі "Мої відправлення".

Далі слід натиснути "Керувати посилкою", "Переадресування" та ввести нову адресу – місто, номер відділення, інформацію про отримувача та оформити заявку. Коли її підтвердять, у додатку з’явиться новий номер ЕН, за яким можна відслідкувати її статус.

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Гуманітарні вантажі

Окрім цього, в усіх відділеннях "Нової Пошти", які працюють по Україні, запрацювала послуга відправки гуманітарної допомоги. Клієнти можуть відправити рідним, військовим або тим, хто цього потребує, допомогу – продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші речі. Доступні також грошові перекази. Щоб це зробити, потрібно принести вантаж у відділення та не вказувати конкретного адресата при відправленні.

За підтримки благодійників, компанія готова безкоштовно перевозити волонтерську гуманітарну допомогу з-за кордону. Реквізити банку можна дізнатися на сайті компанії за посиланням.

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Адреси відділень НП, як працюють в Україні: карта оновлюється

Раніше ми розповідали, що в умовах воєнного стану відділення "Нової пошти" та Укрпошти працюють зі змінами за особливим графіком.

Водночас деякі магазини та торговельні мережі нахабно наживаються на війні та обкрадають українців.

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