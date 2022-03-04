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Как будет работать "Новая почта" в ближайшее время – график

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 16:42
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Рассказываем, как "Новая почта" будет работать на выходных с 5 по 8 марта
Как работает "Новая почта" на этих выходных
Как работает "Новая почта" на этих выходных / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Международный женский день в 2022 году выпадает на вторник. По закону этот день – выходной, но еще один свободный от работы день назначен и на понедельник, 7 марта.

"Сегодня" узнали, как "Новая почта" будет работать в течение этих четырех выходных дней.

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В каких городах открыты отделения

На график в ближайшее время влияет и ситуация с военными действиями в Украине. Поэтому сейчас "Новая почта" работает там, где безопасно.

С 8:00 до 18:00 работают часть отделений в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове.

Отделения в других областных и районных центрах работают по следующему графику:

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  • в будни – с 9:00 до 17:00
  • в субботу – с 9:00 до 18:00
  • воскресенье – выходной.

В пресс-службе почты нам сообщили, что ситуация меняется каждый день. И если будут ухудшения ситуации в каком-нибудь районе или городе, то отделение "Новой почты" может не открыться.

Именно поэтому актуальную информацию нужно узнавать на карте, которая обновляется каждый день. Компания также заявляет, что все находящиеся в отделениях посылки хранятся бесплатно.

Работа "Новой почты" в условиях войны

Ранее сообщалось, что во всех отделениях "Новой Почты", работающих по Украине, заработала услуга отправки гуманитарной помощи. Клиенты могут отправить родным, военным или нуждающимся в помощь – продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие вещи.

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Кроме того, несмотря на военные действия, украинцы могут получить и отправить посылку родным или тем, кто в этом нуждается.

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