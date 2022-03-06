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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Банк прощає усі борги? Чи можна не платити за кредитом під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 березня, 12:35
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Розповідаємо, чи звільняє воєнний стан від виконання своїх боргових зобов'язань
На які поступки готові піти банки
На які поступки готові піти банки / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли в країні вводять воєнний стан, це кардинально змінює життя всіх громадян та встановлює нові, багато в чому жорстокі закони та правила . У зв'язку з цим, багато хто впевнений, що можуть не виконувати свої боргові зобов'язання і не платити за кредитами.

"Сьогодні" розповідають, чи можна насправді забути про кредит під час війни.

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Отже, у Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про те, що запровадження воєнного часу звільняє від сплати комунальних послуг та платежів за кредитами.

Однак деякі зміни таки є – більшість українських банків оголосили про так звані кредитних канікулах".

Про таку ініціативу вже повідомили:

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  • ПУМБ (термін виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);
  • Райффайзен Банк (кредитні канікули на 2 місяці);
  • ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);
  • Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);
  • Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).

Як бачите, у кожному банку правила свої, тому щодо вашого кредиту потрібно дізнаватися саме у тій фінустанові, де ви її брали.

Нові правила НБУ

Нацбанк ухвалив рішення дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

За один день можна зняти зі свого рахунку валюту в еквіваленті 30 тис. грн. Водночас, декларування валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро залишається.

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Також суворо заборонено проводити будь-які операції з російськими та білоруськими рублями, які є валютами агресора.

"Сьогодні" також писали, які ще пільги надають українські банки та розповідали, що відбувається з доларом в Україні.

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