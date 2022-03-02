Українцям дозволили знімати готівкову валюту – скільки можна отримати за раз

Розповідаємо, як змінилися обмеження після запровадження в Україні воєнного стану

Нацбанк вирішив послабити обмеження / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України ухвалив рішення послабити низку заходів і замість повної заборони на зняття іноземної валюти дозволити видачу готівки в обсязі до 30 тис. грн. на день.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Також регулятор нагадав, що немає жодних обмежень на зняття готівкової іноземної валюти з рахунків підприємств та установ, які забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду та на підставі окремих дозволів НБУ.

Зазначається, що НБУ дозволив знімати готівкову валюту у філіях та відділеннях банків, що знаходяться на територіях під загрозою окупації Росією, у межах залишку коштів на рахунку.

Робота банків та воєнний стан

Введення у країні воєнного стану, після нападу Росії на мирні міста змінило роботу банківських установ. Незважаючи на те, що банкомати обіцяли заповнювати готівкою, а банкам наказали працювати у звичайному режимі, обмеження таки є.

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Наприклад, вирішено призупинити роботу валютного ринку України та зафіксувати офіційний курс долара на рівні 24 лютого (день нападу).

Також було обмежено зняття готівки з рахунку - до 100 тис. грн на день.

"Сьогодні" також писали, що з європейського ринку йде Сбербанк та розповідали, що ПриватБанк відкрив ще одну можливість допомогти українській армії.