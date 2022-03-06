В каких супермаркетах можно снять наличку на кассе – список

После введения в стране военного положения наличка в некоторых регионах страны стала дефицитом, поскольку у банков не всегда есть возможность наполнять банкоматы.
"Сегодня" рассказывают, в каких супермаркетах и продуктовых магазинах также можно снять наличку.
Для того, чтобы снять наличные деньги в магазине, необходимо расплатится за выбранный товар картой, ввести пинкод и попросить кассира снять с нее нужную сумму.
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Сумма снятия ограничена и варьируется от 500 до 6000 грн.
Возможность получить наличку на кассе есть в таких магазинах:
- "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
- "Сильпо" (до 6000 грн);
- "Фора" (до 6000 грн);
- FOZZY (до 6000 грн);
- VARUS (до 6000 грн);
- NOVUS (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн);
- ЛотОК (до 6000 грн)
- Thrash! (до 6000 грн),
- "Точка" (до 6000 грн),
- "Сим23" (до 2000 грн);
Снятие денег на "Новой почте"
Получить наличку можно и в отделении "Новой почты". Для этого попросите у оператора снять наличные с вашей карты и предъявите документ, подтверждающий вашу личность.
Оплатите сумму, которую желаете снять и кассир выдаст вам ее наличными.
Услуга не бесплатная, ее стоимость составляет 2% от суммы и еще 20 грн дополнительно.
"Сегодня" также писали, можно ли не платить по кредиту во время войны и рассказывали, какие правила на снятие наличной валюты установил НБУ.