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В каких супермаркетах можно снять наличку на кассе – список

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 марта, 16:10
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Рассказываем, как и сколько наличных можно снять в обычных украинских супермаркетах
Сколько налички выдают на кассах супермаркетов
Сколько налички выдают на кассах супермаркетов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После введения в стране военного положения наличка в некоторых регионах страны стала дефицитом, поскольку у банков не всегда есть возможность наполнять банкоматы.

"Сегодня" рассказывают, в каких супермаркетах и продуктовых магазинах также можно снять наличку.

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Для того, чтобы снять наличные деньги в магазине, необходимо расплатится за выбранный товар картой, ввести пинкод и попросить кассира снять с нее нужную сумму.

Сумма снятия ограничена и варьируется от 500 до 6000 грн.

Возможность получить наличку на кассе есть в таких магазинах:

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  • "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
  • "Сильпо" (до 6000 грн);
  • "Фора" (до 6000 грн);
  • FOZZY (до 6000 грн);
  • VARUS (до 6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • ЛотОК (до 6000 грн)
  • Thrash! (до 6000 грн),
  • "Точка" (до 6000 грн),
  • "Сим23" (до 2000 грн);

Снятие денег на "Новой почте"

Получить наличку можно и в отделении "Новой почты". Для этого попросите у оператора снять наличные с вашей карты и предъявите документ, подтверждающий вашу личность.

Оплатите сумму, которую желаете снять и кассир выдаст вам ее наличными.

Услуга не бесплатная, ее стоимость составляет 2% от суммы и еще 20 грн дополнительно.

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"Сегодня" также писали, можно ли не платить по кредиту во время войны и рассказывали, какие правила на снятие наличной валюты установил НБУ.

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