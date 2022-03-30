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Як зняти готівку в Іспанії без комісії – особливості для українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 14:58
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Розповідаємо, яке рішення вигадали для українців у цій європейській країні
Інструкція зі зняття готівки в Іспанії для українців
Інструкція зі зняття готівки в Іспанії для українців / Фото: Getty Images, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Зняти готівку у чужій країні не так просто з українською карткою, а в нинішній ситуації, коли в європейські країни хлинули біженці, ця проблема набуває особливого характеру.

"Сьогодні" розповідають, як українці можуть зняти готівку в Іспанії без комісії.

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Перевести в готівку гроші без комісії в іспанському банкоматі з чужої, та ще й української картки – навряд чи вийде, оскільки комісію за зняття за кордоном візьме навіть ваш банк .

Але на період війни для українських біженців вигадали вигідне рішення.

Іспанська міжнародна група BBVA пропонує українським біженцям без посвідки на відкрити основний платіжний рахунок абсолютно безкоштовно і за цим рахунком передбачені такі послуги:

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  • внесення коштів готівкою до євро;
  • зняття готівки в євро в офісах BBVA або банкоматах, розташованих в Іспанії або інших державах-членах Євросоюзу;
  • платіжні операції з використанням дебетової або картки для виплат, включаючи онлайн-платежі у Євросоюзі;

Зазвичай, за обслуговування такого рахунку з клієнта стягується щомісячна комісія, але для українців, які потрапили у скрутне становище комісія скасовується.

Зняття готівки у Німеччині

У цій країні теж не так просто з картками українського зразка, оскільки у ФРН майже не приймають Visa та Mastercard, відповідно зняти готівку у місцевих банкоматах практично неможливо.

Єдиний вихід, щоб знімати гроші без комісії – оформити у німецькому банку картку Electronic cash (Girocard). З неї ви зможете безкоштовно знімати гроші у таких банкоматах:

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  • Sparkasse;
  • Volks und Raiffeisenbanken;
  • Cash Group.

"Сьогодні" також писали, як зняти готівку в Польщі без комісії та розповідали, як обміняти гривні на злотих.

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