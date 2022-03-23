Де за кордоном можна обміняти готівкову гривню – список банків

Банки готові міняти готівкову гривню на місцеву валюту з певними обмеженнями

Лише деякі банки в Австрії, Румунії, Молдові та Польщі обмінюють готівкову гривню / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці активно виїжджають за кордон із гарячих точок, найчастіше до сусідніх країн. Там у них виникають проблеми з обміном готівки, адже не всі обмінні пункти хочуть приймати гривню.

Та все ж є банки, які згодні на такі операції. Про місця, де можна обміняти гроші в країнах з великою кількістю українських переселенців, розповіли у Незалежній асоціації банків України.

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Австрія

У цій країні є декілька банків, які приймають готівкову гривню. Це Raiffeisen bank та Erste Bank Oesterreich. У них різні умови щодо здійснення такої операції.

Raiffeisen bank дозволяє міняти гривню на євро у розмірі до 500 євро (16 114 грн) на день на одну особу. Для цього потрібно мати із собою закордонний паспорт.

Erste Bank Oesterreich має інший ліміт – до 300 євро (9668 грн) на особу. Для здійснення обміну людина повинна показати паспорт.

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На сайті асоціації є посилання на список адрес банків у різних містах Австрії, що надають таку послугу.

Румунія

У Румунії є один банк, який приймає готівкову гривню, – Banca Comercială Română. У ньому дозволяється міняти гроші лише за наявності закордонного паспорта, і ця послуга надається як гуманітарна допомога.

Обміняти гривню там можна в сумі до 1000 румунських леїв (6517 грн) за раз.

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Молдова

У Молдові такі операції здійснює OTP Bank. Він дозволяє обмін української гривні на молдавські леї в розмірі 3000 грн на день на одну особу. І так само, як і попередні банки, вимагає надання закордонного паспорта.

Адреси, за якими можна обміняти гроші, можна переглянути за посиланням.

Обмінювати готівкову гривню дозволила і Польща

Нещодавно польський нацбанк оголосив про співпрацю з найбільшим кредитором країни PKO BP. Це для того, щоб майже 2 млн українських громадян, які приїхали до Польщі, змогли конвертувати гривні.

Відтепер банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн можна обміняти на польські злоті у відділеннях PKO BP загальною сумою 10 тис. грн.

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