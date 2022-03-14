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Гроші біженцям: які держави виплачують допомогу українцям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 березня, 10:59
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Розповідаємо, які країни Заходу дають кошти українцям, що рятуються від війни і шукають притулок
На які виплати розраховувати біженцям з України
На які виплати розраховувати біженцям з України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За даними ООН, від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України понад 2,5 млн українців змушені були виїхати за кордон. Серед європейських країн найпопулярнішою є Польща та інші сусідні держави.

"Сьогодні" розібралися, які з цих країн виплачують одноразову фінансову допомогу українським біженцям.

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Польща

Ми вже писали про те, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу біженцям. У ньому, зокрема, йдеться про те, що українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.

Поза цим, закон визначає строки, на які українці можуть їхати в державу. На законних підставах перебувати на території Польщі можна протягом 18 місяців. Після цього можна подати заяву та отримати дозвіл на проживання терміном до 3-х років.

Окрім фінансової допомоги українці мають право влаштуватися на роботу за спрощеною процедурою та безкоштовно отримати медичну допомогу. Українські діти також можуть ходити до польських шкіл.

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Чехія

Чеський парламент також ухвалив закон, за яким закріплюються права і можливості українців, які евакуювалися з України.

Відповідно, українці можуть розраховувати на виплати у розмірі 5 тис. чеських крон (приблизно 6445 тис. грн). Їх виплачуватимуть щомісяця протягом півроку.

Ці кошти дають на основі спеціальної візи, так званої візи толерантності. У перший місяць її отримання фінансова допомога нарахується автоматично.

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Якщо протягом півроку фінансове становище українця не покращиться, тоді він може подати заявку на ще 5 місяців таких виплат.

До того ж, термін реєстрації для українців, що виїздять до Чехії, продовжили з 3 днів до 30.

Словаччина

Українці, що прибувають до Словаччини та пред'являють документи, що підтверджують статус біженців, можуть розраховувати на виплати. Для цього потрібно подати заявку.

У Міністерстві праці, соціальної політики і сім'ї Словацької Республіки пояснюють:

Біженці з України мають право на основну допомогу та допомогу в тому ж розмірі та на тих самих умовах, що й громадяни Словацької Республіки. Єдиним винятком є ​​надбавка на дитину на утриманні, яка поширюється на будь-яку дитину того віку, у якому вона в іншому випадку навчалася б у школі, навіть якщо вона зараз цього не робить.

Відповідно до положення про матеріальну допомогу біженці один раз на місяць можуть отримати такі кошти:

  • €68,80 (2227 грн) на особу;
  • €130,90 (4238 грн) на особу з дітьми (від 1 до 4 дітей);
  • €119,60 (3872 грн) на пару без дітей;
  • €179 (5795 грн) на пару з дітьми (від 1 до 4 дітей);
  • €191,20 (6190 грн) особа з більш ніж 4 дітьми;
  • €241,30 (7812 грн) пара з більш ніж 4 дітьми.

Як українцям знайти роботу за кордоном

Деякі європейські країни ще не виробили механізм матеріальної допомоги біженцям з України. Більшість країн зараз починає пропонувати працевлаштування за спрощеними процедурами.

Ми вже писали про те, що в Україні з'явилася платформа UA Talents, на вже розміщено понад 5 тис. вакансій. Українці зможуть знайти вакансії як у технологічному секторі, так і в інших напрямках, є можливість дистанційної роботи за кордоном, а також і в Україні.

Також "Сьогодні" розповідали, як українцям, які проживають в населених пунктах, де ведуться найактивніші бойові дії, отримати 6,5 тис. грн допомоги від держави.

Читайте також про те, що перетнути кордон тепер можна з "Дією". Яка країна приймає цифрові документи та чи звільнятимуть українців за неявку на роботу.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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