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Обміняти гривню у Польщі тепер простіше: які зміни ввів польський нацбанк

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18 березня, 11:43
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Українцям, що тимчасово приїухли у Польщу, тепер легше обміняти гривню на злотий
Які зміни запровадив Національний банк Польщі для українців
Які зміни запровадив Національний банк Польщі для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, рятуючись від бойових дій, масово виїжджають за кордон. Там у наших громадян виникають певні проблеми щодо влаштування життя, і першою перешкодою може бути обмін валюти. Наприклад, деякі обмінні пункти у Польщі відмовляються приймати гривні.

Щоб полегшити труднощі з обміном гривні, Національний банк Польщі запровадив певні зміни. Про це повідомляє Reuters.

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Що змінилося

Польський нацбанк оголосив про співпрацю з найбільшим кредитором країни PKO BP. Це для того, аби майже 2 млн українським громадянам, що приїхали до Польщі, дозволити конвертувати гривні.

Відтепер банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн можна буде обміняти на польські злоті у відділеннях PKO BP загальною сумою у 10 тис. грн.

Як було

"Сьогодні" вже писали про те, що українці, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зіштовхнулися з проблемою обміну валют – деякі обмінні пункти відмовляються приймати гривні.

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Причина в тому, що за останні дні української валюти здали стільки, що їхня конвертація в злоті просто перестала окупатися.

У коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Лупоносов порадив: щоб не втрапити в таку ситуацію, гроші краще зберігати на банківській картці, якщо ви плануєте виїзд за кордон. Можна також обміняти валюту безпосередню в банках чи обмінниках на території України.

Також ми писали про те, скільки грошей списують з банківських карток українців у Польщі та які держави виплачують фінансову допомогу українцям, що тимчасово покинули країну через війну.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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