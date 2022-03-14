С детьми и животными: какие документы нужны украинцу для выезда за границу

Рассказываем какие документы взять с собой, если вы решили эвакуироваться из Украины

Сколько документов нужно для эвакуации из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По данным ООН, с начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины более 2,5 млн украинцев вынуждены были уехать за границу. Чаще украинцы едут в соседние европейские страны, в частности Польшу, Словакию, Венгрию и т.д.

"Сегодня" расскажет, какие документы нужны украинцам, чтобы пересечь границу. А также какие документы необходимы для перевозки детей или животных.

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Кто может уехать за границу

Уезжать за границу запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Следовательно, выехать могут:

женщины;

дети;

люди старшего возраста;

люди с инвалидностью вне зависимости от пола.

В отношении мужчин действуют некоторые исключения. Пограничная служба пропускает:

мужчин, имеющих удостоверение об отсрочке от призыва и уведомления о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;

лиц, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновителей, опекунов или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Какие документы нужны для пересечения границы

Страны, принимающие беженцев, имеют примерно одинаковые условия. Самое важное взрослому человеку, имеющему право пересечь границу, иметь с собой:

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внутренний украинский паспорт (в том числе ID карта);

если нет паспорта – любой другой документ, удостоверяющий личность.

В то же время Молдова стала первой из стран, которая принимает документы, сгенерированные в приложении "Дія".

Также эти страны отменили требование иметь при себе тест на коронавирус или подтверждение вакцинации против COVID-19.

Кроме того, для украинцев, выезжающих из Украины на автомобили, полис страхования "зеленая карточка" необязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).

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Важно помнить о необходимости декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте).

Рекомендуется брать все важные документы, которые есть с вами. Так будет легче идентифицировать вашу личность и уменьшится риск возникновения проблем.

Пересечение границы для детей

Дети могут попасть в соседние европейские страны со взрослыми – бабушками или дедушками, родными тетками или дядями, или даже соседями. Однако желанным остается сопровождение родителей.

Сами дети уехать не могут. В ГНСУ рассказали, что на границе проверяют даже просроченные паспорта, внутренние паспорта и свидетельства о рождении. В то же время, каждую ситуацию все же могут рассматривать индивидуально.

"Сейчас общее правило как-то определить трудно. Мы в каждой ситуации вникаем и разбираемся. По возможности устанавливаем контакты с родителями. В том числе бывают организованные группы – вывозят из детдомов, есть сложности со многими документами. Смотря какой регион, есть ли возможность такие документы изготовить, или это регион, где оккупант сейчас уже полностью и нет возможности для работы государственных органов и учреждений. Все индивидуально", – говорится в сообщении.

Правила выезда для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересечь государственную границу, имея только один из этих документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию , и лицам с инвалидностью";

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Вместе с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, нуждающейся в постоянном уходе, границу может пересекать:

один из членов семьи первой ступени родства, достигший 18-летнего возраста;

или один человек, который достиг 18-летнего возраста и осуществляет уход в соответствии с законодательством.

В этом случае документом, который подтвердит, что лицо действительно ухаживает за человеком с инвалидностью, может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.

Пересечение границы с животными

Чаще украинцы добираются пограничной зоны поездами. В Укрзалізниці объяснили, что из-за военного положения правила транспортировки животных смягчены.

Для поездки с животным следует иметь ветеринарный паспорт и переноску для его транспортировки.

А вот для того чтобы перевезти животное за границу, правила немного сложнее.

Каждая страна имеет свои правила, но все они примерно одинаковы, особенно в государствах-членах ЕС. Например, Кабмин опубликовал такие условия для пересечения границы с Польшей с животным:

животное идентифицировано с помощью микрочипа;

животное вакцинировано от бешенства (прививка действующая);

животное имеет актуальный результат серологического теста определения антител к возбудителю бешенства;

животное имеет действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья (выдают ветеринарные учреждения Госпродпотребслужбы).

В то же время, если одно или несколько из этих требований не выполнены, человека с животным все еще могут пропустить в страну. О том, что требования не выполнены, следует уведомить сотрудника польской пограничной службы, таможенной администрации или полиции при пересечении.

Затем начнется упрощенная процедура выезда с животным. Для этого нужно заполнить заявление на:

разрешение на перемещение сопровождающего животного на территорию ЕС, если страна является пунктом назначения человека, пересекающего границу;

транзит через государство-член ЕС, если страна не является таким пунктом.

Тогда ветврач проведет все необходимые манипуляции сразу после пересечения границы.

А если человек пересечет границу без описанных процедур, то вместе с животным сразу по прибытию к месту назначения следует обратиться в ветеринарную клинику. Там опишут все необходимые действия.

Пересечение границы для водителей

Ранее мы также писали, что некоторым категориям водителей упростили условия пересечения.

Упрощение было введено для водителей грузовиков и ж/д транспорта. Чтобы сократить продолжительность пересечения границы, перевозящие гуманитарные грузы и помощь ВСУ могут получить специальный документ, и таким образом быстрее и легче переехать из одной страны в другую.

Также "Сегодня" рассказывали, какие государства предлагают беженцам из Украины денежные выплаты и в каких размерах. А также о том, что электронные деньги в ЕС теперь доступны для украинцев.