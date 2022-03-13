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Некоторым украинцам упростили правила выезда за границу – кого это касается

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 марта, 12:04
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Рассказываем, каким группам людей и почему теперь нужно меньше документов для пересечения границы
Некоторым украинцам упростили пересечение границы
Некоторым украинцам упростили пересечение границы / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы уже уехали или планируют уехать за границу, чтобы спастись от военных действий. Некоторые процедуры для облегчения выезда правительство уже изменило или отменило, также на уступки идут и страны, принимающие беженцев.

В Министерстве социальной политики сообщили, что Кабмин упростил процедуру пересечения границы для отдельных категорий людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

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В чем проблема

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная пояснила, что во время эвакуации за границу многие мужчины с инвалидностью I и II групп в возрасте от 18 до 60 лет не имеют военных билетов. А в некоторых таких билетах нет отметки о непригодности к военной службе.

Из-за запрета мужчинам от 18 до 60 лет выезжать за границу в военное время, пограничная служба не пропускает мужчин с инвалидностью и требует справки о непригодности к службе.

"Для того, чтобы не подвергать людей опасности и не создавать им лишние сложности, мы расширили перечень документов, подтверждающих группу инвалидности, и могут быть основаниями для пропуска на границе", – пояснила Лазебна.

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Какие упрощения и для кого

Теперь люди с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересечь государственную границу, имея только один из этих документов:

  • справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;
  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию , и лицам с инвалидностью";
  • справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Упрощение для сопровождающих

Вместе с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, нуждающимся в постоянном уходе, границу может пересекать:

  • один из членов семьи первой ступени родства, достигший 18-летнего возраста;
  • или один человек, который достиг 18-летнего возраста и осуществляет уход в соответствии с законодательством.

В этом случае документом, который подтвердит, что лицо действительно ухаживает за человеком с инвалидностью, может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.

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Свои особенности есть в правилах для людей с инвалидностью, которые признаны недееспособными или ограниченными в дееспособности. Их сопровождать может один опекун, попечитель или член семьи первой ступени родства, достигший 18-летнего возраста.

"Сопровождающий при выезде за границу для человека с инвалидностью, нуждающейся в уходе, это вопрос жизненной необходимости. Мы определили, что сопровождать может один из родителей, один из супругов, взрослый ребенок, опекун, попечитель или другое лицо, осуществляющее уход за таким человеком и получает за это гарантированные государством выплаты. И все. Лишь одно взрослое лицо независимо от возраста и пола", прокомментировала Лазебна.

Условия пересечения границы для водителей

Ранее "Сегодня" писали, что, чтобы наладить международную логистику, правительство упростило порядок пересечения госграницы. Упрощение ввели для водителей грузовиков и ж/д транспорта. А именно для тех, кто совершает:

  • международные грузовые перевозки;
  • перевозка для нужд Вооруженных сил Украины;
  • перевозка медицинских грузов;
  • грузов гуманитарной помощи.

Также мы раньше рассказывали, или можно с домашним любимцем пересечь границу, и как изменились правила нахождения украинских беженцев на территории Польши.

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